CBS: Nederlandse economie in 2025 met 1,9 procent gegroeid

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2025 met 1,8 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2024. 'Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste voorlopige groeicijfer voor het jaar 2025 bekend. Het bbp is vorig jaar met 1,9 procent gegroeid. Dat is meer dan in 2024, toen de economie met 1,1 procent groeide. De gemiddelde groei in de afgelopen 30 jaar was ongeveer 2,0 procent per jaar', zo meldt het CBS vrijdag.

4e kwartaal 2025: 0,5% stijging t.o.v. 3e kwartaal

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2025 met 0,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2025. In het derde kwartaal was de groei ook 0,5 procent. De stijging van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de uitvoer en de overheidsconsumptie.

Uitvoer en consumptie overheid stijgen het hardst

De uitvoer van goederen en diensten steeg in het vierde kwartaal van 2025 met 1,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2025. Vooral de export van aardolieproducten, machines en transportmiddelen nam toe. De export van diensten is licht gekrompen. De invoer van goederen en diensten steeg met 0,6 procent minder hard. Hierdoor droeg het handelssaldo (uitvoer – invoer) het meest positief bij aan de groei in het vierde kwartaal van 2025.

Overheidsconsumptie gestegen

De overheidsconsumptie nam met 1,1 procent toe. De overheid gaf onder andere meer uit aan zorg en aan lonen en salarissen. De consumptie door huishoudens steeg in het vierde kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Huishoudens gaven onder ander meer uit aan voedingsmiddelen. De investeringen in vaste activa daalden met 0,1 procent in vergelijking met het derde kwartaal. Dat komt vooral door de daling van de investeringen in vliegtuigen.

Overheid en zorg draagt het meest bij aan groei

In de landbouw steeg de toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) in het vierde kwartaal het sterkst van de bedrijfstakken (2,5 procent). Hoewel de toegevoegde waarde van de sector overheid en zorg, met 0,6 procent, minder sterk groeide, had deze sector wel de grootste bijdrage aan de economische groei in het vierde kwartaal. Kort daarna volgde de industrie (vooral door de machine-industrie).

Groei uitvoer

De uitvoer van goederen en diensten groeide met 2,6 procent. De stijging van de invoer was met 2,5 procent iets minder groot. Het handelssaldo droeg daardoor positief bij aan de groei in 2025. De consumptie door de overheid was 2,6 procent hoger, de consumptie door huishoudens 1,4 procent. De investeringen lagen 0,5 procent hoger dan in 2024. Van de bedrijfstakken leverden de industrie, de handel en de zorg en openbaar bestuur de grootste bijdrage aan de economische groei in 2025.