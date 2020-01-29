Staatssecretaris ziet groei grondgebonden luchtverdediging met eigen ogen

Staatssecretaris Gijs Tuinman bracht vandaag een werkbezoek aan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC). In deze eenheid verdedigen de luchtmacht en landmacht samen het luchtruim vanaf de grond. Het DGLC groeit de komende jaren flink. Het aantal militairen verdubbelt en er komen extra wapensystemen. Op de kazerne in Vredepeel komen nieuwe gebouwen en betere voorzieningen.

Tijdens het bezoek kreeg de staatssecretaris uitleg over deze grote veranderingen. Die zijn nodig om Nederland en bondgenoten beter te beschermen tegen dreigingen vanuit de lucht. De veiligheidssituatie in de wereld laat zien dat luchtverdediging steeds belangrijker wordt. Daarom investeert Defensie extra in personeel, materieel en gebouwen.

Kazerne groeit mee

Op de kazerne in Vredepeel wordt de infrastructuur aangepast om de groei mogelijk te maken. Naast nieuwe gebouwen en verbeterde faciliteiten is er aandacht voor een toekomstbestendige energievoorziening.

Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf praten hierover met gemeenten, provincie en energiebeheerders. Samen kijken zij hoe het energienet de groei van de kazerne kan opvangen. Ook onderzoeken zij of alternatieve energiebronnen mogelijk zijn.

Nieuwe simulator voor training

Tijdens het werkbezoek bekeek de staatssecretaris ook de vernieuwde Stinger-simulator. Verschillende defensie-eenheden gaan hier binnenkort mee trainen.

Het werkbezoek onderstreepte het belang dat Defensie hecht aan een moderne en goed toegeruste grondgebonden lucht- en raketverdediging.