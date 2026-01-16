vrijdag, 16. januari 2026 - 20:40 Update: 16-01-2026 20:45
Man (54) rijdt op twee plekken tegen gevel ziekenhuis Heerlen en overlijdt
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Heerlen
De bestuurder van een personenauto die donderdagavond op twee plekken tegen de gevel van het ziekenhuis in Heerlen reed is korte tijd na de aanrijdingen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. 'Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een noodlottig ongeval', zo meldt de politie vrijdag.
Glazen pui en gevel
Rond 20.30 uur reed een personenauto achteruit tegen een glazen pui van het ziekenhuis aan de Henri Dunantstraat in Heerlen. 'Direct daarna reed hij vooruit tegen een ander deel van de gevel. De bestuurder van de auto, een 54-jarige man uit Kerkrade, raakte ernstig gewond bij de aanrijding en hij werd direct overgebracht naar de eerste hulp waar hij korte tijd later om het leven kwam.