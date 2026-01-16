Professionele podia trekken 10 procent meer bezoek

De Nederlandse professionele podia trekken in 2024 zo’n 23,5 miljoen bezoeken. Dit zijn er ruim 2 miljoen (10 procent) meer dan een jaar eerder. Het aantal voorstellingen en concerten nam met 7 procent toe naar 58,2 duizend. In vergelijking met 2019, het laatste jaar voor corona, is het aantal bezoeken 21 procent hoger. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Muziekconcerten trokken in 2024 het meeste publiek. Ze zijn goed voor 57 procent van het aantal bezoeken. Met 13,4 miljoen lag het aantal bezoeken aan muziek 14 procent hoger dan een jaar eerder. Bij cabaret en kleinkunst nam het aantal bezoeken het meest toe (16 procent).

Meer concerten en voorstellingen in 2024

Professionele podia programmeerden 58,2 duizend podiumactiviteiten. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder en 8 procent meer dan in het jaar voor corona.

Muziekconcerten staan het vaakst op het programma (23 duizend). Het aantal cabaret- en kleinkunstactiviteiten neemt het meest toe (met 17 procent naar 9,5 duizend).