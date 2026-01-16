Op vakantie vanaf Eindhoven? Reserveer je parkeerplek op tijd!

Ga je binnenkort op vakantie vanaf vliegveld Eindhoven? Dan is het belangrijk dat je alvast even kijkt hoe je naar het vliegveld wilt reizen. Een optie die door veel mensen over het hoofd gezien wordt, is dat je met je eigen auto naar deze luchthaven komt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft parkeren op de luchthaven helemaal niet duur te zijn. Het enige wat je moet doen, is zorgen dat je op tijd een plekje reserveert. Wij laten je graag zien wat de mogelijkheden zijn, zodat je daarna gelijk weet wat je moet doen.

Maak het jezelf gemakkelijk en kom met je eigen auto

Waarom zou je met je bagage lopen slepen in het openbaar vervoer, waarbij je ook nog eens het risico loopt dat je vertraging oploopt? Je kunt namelijk ook gewoon met je eigen auto naar het vliegveld komen. Kijk maar eens op Parkos Eindhoven. Hier kun je een parkeerplek reserveren voor je auto. Je zult zien dat er meerdere opties zijn. Bekijk daarom even hoe ver je van de gate af wilt parkeren. Heb je veel zware bagage bij je, dan raden we je aan een parkeerplek vlakbij de gate te reserveren. Wil je graag voordelig parkeren? Dan kun je het beste kiezen voor P5 Bronze. Op deze parkeerplek moet je zeven minuten lopen naar de gate. Dat is nog steeds erg dichtbij en dat terwijl je je wagen langdurig voor een scherp tarief kunt parkeren.

Vlieg je op een onhandig tijdstip? Geen nood!

Soms komen er aanbiedingen voorbij die je niet wilt missen. Het kan gebeuren dat je dan op een onhandig tijdstip naar het vliegveld moet komen. In dat geval is parkeren Eindhoven airport P5 niet altijd de beste optie. In dat geval kun je ook kiezen voor een parkeerplek met een hotelovernachting. Dit is een ideale optie voor mensen die comfortabel willen reizen en die geen zin hebben om gebroken uit het vliegtuig te komen. Ook voor deze sleep-park- en fly-optie geldt dat je hem eenvoudig en snel online kunt reserveren. Ook hier willen we je aanraden om niet te lang te wachten met boeken. Hoe eerder je dit regelt, hoe voordeliger je uit bent en hoe groter de kans is dat er nog een plek beschikbaar is.

Weet je wanneer je vliegt? Boek dan gelijk een parkeerplek

Weet je al exact wanneer je vliegt? Kijk dan vandaag nog even welke parkeerplek je wilt gebruiken. Je zult zien dat er meerdere opties zijn. Kom je met een elektrische auto en wil je je wagen graag opladen tijdens je vakantie? Kies dan voor P1. Deze parkeerplek ligt op een minuut lopen van de gate. Je merkt het: er is voor iedereen een goede parkeerplek, mits ze op tijd reserveren. Wacht daarom niet langer en boek vandaag nog. Rest ons alleen nog je een heel fijne vakantie te wensen!