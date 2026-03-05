OM eist langdurige celstraf tegen meedogenloze cryptocrimineel uit Delfzijl

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen een 23-jarige man uit Delfzijl een celstraf van acht jaar geëist. 'De man wordt verdacht van het grootschalig witwassen van cryptogelden en contanten. Hier gaat hij zelfs in de gevangenis mee door. Ook wordt hij verdacht van bankhelpdeskfraude dan wel het aansturen daarvan.

'Leven als God in Dubai'

'Van zijn geld leefde de verdachte als God in onder meer Dubai. Daar verblijft hij in exclusieve hotels, huurt hij een Lamborghini en koopt hij veel luxe goederen', aldus het OM.

Telefoons uit het raam gegooid

Politie en OM in Noord-Nederland komen de verdachte op het spoor in een onderzoek dat door de instanties in het oosten van het land is overgedragen aan de instanties in het noorden. Uiteindelijk leidt dat tot de aanhouding van de verdachte in de Stad-Groningen op 23 december 2024. Volgens de officieren van justitie gooit hij vlak voor die aanhouding twee telefoons uit het raam.

Verhullen

Uit onder meer deze telefoons blijkt dat de verdachte beschikt over cryptotegoeden in drie wallets, met name in Bitcoin en Ethereum. Dit ter waarde van ruim 1,5 miljoen euro. Het merendeel van die crypto is daar volgens het Openbaar Ministerie beland door bankhelpdeskfraude en phishing.

Dat heeft de verdachte proberen te verhullen door gebruik te maken van onder meer katvangers en tussenpersonen. Ook bediende hij zich van andere cryptowallets en apps waarmee je die crypto kunt wisselen.

Rood staan

Daarnaast wordt de man verdacht van het witwassen van contant geld. Zo kan het bezit van een kleine 400.000 euro aan cash niet worden verklaard. De officieren van justitie zien een groot gat tussen de vastgestelde uitgaven en de legale herkomst van inkomsten. “De politie beschrijft dit mooi in het proces-verbaal: in je (fysieke) portemonnee kan je niet rood staan. Dan moet het geld wel afkomstig zijn uit strafbare feiten.”

Eindstation van geld

Bij het verkrijgen van het geld dat via bankhelpdeskfraude en phishing binnenkomt heeft de verdachte volgens het OM een leidende en instigerende rol. Hij is volgens de officieren van justitie de boss, het eindstation van het geld. Hoewel de verdachte zwijgzaam is in zijn verhoren, zegt hij tegen een undercoveragent mensen te hebben geregeld voor het plegen van bankhelpdeskfraude. Hij zegt dat hij veel van die jongens betaalde. “Het zijn jongens van 16 of 17 die bellen en zich voordoen als een bank”.

Modus operandi

Bij elkaar raken hierdoor in ieder geval acht slachtoffers bijna een miljoen euro kwijt, waarvan één persoon een half miljoen. De modus operandi is elke keer hetzelfde. De mensen werden gebeld door iemand die de verdachte heeft geronseld. Via een meekijkprogramma verkrijgt de zich als bankmedewerker voordoende beller dan onrechtmatig toegang tot rekeningen en cryptowallets.

Uit de gevangenis

Het zegt veel over de verdachte dat hij zelfs vanuit de gevangenis opdrachten geeft om geld weg te sluizen. Dat lukt niet, omdat het onderzoeksteam als vanzelfsprekend de wallets van de verdachte in de gaten houdt. Daardoor kan het voorkomen worden dat al zijn geld wordt weggesluisd naar cryptoplatformen waar de politie niet bij kan.

Zorgelijk

Het OM eist een langdurige gevangenisstraf tegen de man. Dit vanwege de ernst van de feiten en de houding van de verdachte. Deze is zorgelijk. “Zo zijn er signalen dat hij uit de gevangenis jongeren aan zou sturen om explosieven af te laten gaan bij criminele concurrenten en hun familieleden. Dat heeft er voor gezorgd dat hij op een afdeling met intensief toezicht is geplaatst.”

Bewuste keuze

Wat daarnaast opvalt is dat de verdachte al op jonge leeftijd bewust heeft gekozen voor de criminaliteit. Vooralsnog lijkt hij niet van plan daar mee te stoppen. Dit gelet op zijn opmerkingen dat hij voor zijn 50ste vijftig miljoen wil hebben en dat een gevangenisstraf hem daarvan niet zal weerhouden.

Schadevergoedingsmaatregel van € 661.275,37

Het OM eist in deze zaak naast een gevangenisstraf de verbeurdverklaring van de in beslag genomen cryptovaluta. Ook vraagt de officier van justitie aan de rechtbank om een schadevergoedingsmaatregel van € 661.275,37 op te leggen aan de verdachte.

De rechtbank Noord-Nederland laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer er uitspraak wordt gedaan in deze zaak.