Vanaf 2 maart werkzaamheden aan bruggen en wegen in Zoutkamp

Vanaf 2 maart tot en met 13 mei 2026 vinden er grootschalige wegwerkzaamheden plaats in Zoutkamp.

Op de provinciale weg N388 nabij de Reitdiepbrug en Hunsingobrug werkt de provincie onder andere aan de plaatsing van een fiets- en voetgangersbrug en aan groot onderhoud en herinrichting van de weg voor meer verkeersveiligheid. De werkzaamheden worden verdeeld in meerdere fasen, zodat Zoutkamp tijdens de uitvoering bereikbaar blijft. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden altijd blijven passeren. Vanaf het Hemelvaartweekend zijn alle wegen weer begaanbaar.