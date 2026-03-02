Meer busritten voor reizigers in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

De provincie en Qbuzz breiden het ov uit per 1 maart. Reizigers in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem krijgen meer ritten en betere aansluitingen.

De provincie Zuid-Holland investeert onder meer in ruimere reismogelijkheden in de avond en betere aansluitingen tussen bus en trein. Dat betekent: minder wachten, meer keuze in vertrektijden en soepelere overstaptijden.

De belangrijkste uitbreidingen op een rij:



R-net 489 en 491 Rotterdam – Drechtsteden

Deze lijnen rijden extra ritten aan de randen van de spits. Ook in de vroege avond is er daardoor elke 15 minuten een verbinding tussen Rotterdam en de Drechtsteden.

Lijn 93 Dordrecht – Oud-Alblas – Nieuw-Lekkerland

Lijn 93 gaat voortaan ook op zaterdag rijden. In Nieuw-Lekkerland rijdt de bus door als lijn 489 richting Kinderdijk en Alblasserdam. Daarnaast sluit lijn 93 in beide richtingen aan op lijn 74 over de Lekdijk naar Groot-Ammers en Gorinchem.

Lijn 74 Gorinchem – Gelkenes – Nieuw-Lekkerland

In de spits rijdt lijn 74 voortaan 2 keer per uur in plaats van 1 keer per uur.

Lijn 387 Utrecht – Gorinchem-Dalem

Op weekdagen rijdt lijn 387 ’s avonds een uur langer door naar Gorinchem-Oost.



MerwedeLingelijn

Sinds 15 december rijden de treinen op de MerwedeLingelijn al vaker. In de vroege avond en op zondag rijden er nu 2 treinen per uur tussen Gorinchem en Geldermalsen.

Structurele verbeteringen

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeroen van Dijken (verkeer en vervoer) is blij met de uitbreiding van het openbaar vervoer in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. “Hiermee maken we het bus- en treinvervoer aantrekkelijker voor onze inwoners. Dat geeft ze meer keuzevrijheid. Dat is extra belangrijk omdat in dit gebied de komende jaren veel werkzaamheden aan wegen en bruggen zijn.”

Deze uitbreidingen gelden in principe voor de hele vervoersperiode tot eind 2033. Eind dit jaar worden nog meer uitbreidingen in deze regio verwacht.

Regionaal openbaar vervoer versterken



De provincie Zuid-Holland betaalt deze uitbreidingen uit de zogeheten Bikkergelden. Dit is een pot geld van het rijk om het regionaal openbaar vervoer te versterken. Voor de regio Drechtsteden, Molenlanden en Geldermalsen alleen al heeft de provincie 2 miljoen euro per jaar extra beschikbaar. De provincie investeert ook extra in het ov van andere regio’s. In Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee rijden bijvoorbeeld meer bussen in daluren en naar kleine kernen. De provincie heeft deze fondsen ook ingezet voor lijnen 20 en 22 van de Waterbus.

Aantrekkelijk openbaar vervoer



Ook los van de Bikkergelden investeert Zuid-Holland fors in aantrekkelijk en toegankelijk openbaar vervoer. De provincie zorgt voor meer bussen op de weg en voor betere kwaliteit, bijvoorbeeld door de drukste verbindingen sneller en comfortabeler te maken. Daarnaast heeft het busvervoer van de provincie Zuid-Holland gemiddeld het laagste kilometertarief van Nederland.

In de OV-visie van de provincie Zuid-Holland, die in januari 2026 is vastgesteld, staan suggesties om het openbaar vervoer verder te verbeteren. Aan de hand van de OV-visie wil de provincie, mede met de Bikkergelden, het ov doorontwikkelen.