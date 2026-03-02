Extra geld agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt al goed besteed

De provincie Zuid-Holland stelt in 2026 € 7,5 miljoen extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarmee groeit het totale budget naar € 18,5 miljoen. Dit past in het provinciale beleid om natuurherstel te combineren met een toekomstbestendige landbouw. Verschillende aanvragen voor dit geld zijn al goedgekeurd.

Met het extra geld ondersteunt de provincie agrariërs die bijdragen aan provinciale doelen voor biodiversiteit, waterkwaliteit en landschapskwaliteit. Agrarisch natuurbeheer is een belangrijk middel van de Zuid-Hollandse aanpak voor het versterken van weide- en akkervogelgebieden, het verbeteren van de ecologische verbindingen in het landschap en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Agrarisch natuurbeheer kan door verschillende pakketten met maatregelen te kiezen. De beschikbare beheerpakketten bestaan onder meer uit kruidenrijke graslanden en akkerranden, plas-drasgebieden, uitgesteld maaien, extensief beweiden en bloemstroken. Deze maatregelen dragen bij aan natuurdoelen én aan een duurzame bedrijfsvoering voor agrariërs. Een mooie win-win situatie voor boer en natuur.

Arno Bonte, gedeputeerde Natuur van de provincie Zuid-Holland: “Met deze investering geven we uitvoering aan ons beleid om natuurherstel en landbouw met elkaar te verbinden. Agrariërs spelen een sleutelrol bij het versterken van biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en het behoud van een aantrekkelijk landschap. Met dit extra budget maken we het voor meer agrariërs mogelijk om hier actief aan bij te dragen.”

Meedoen kan via de regionale collectieven



Agrariërs die willen deelnemen, kunnen zich melden bij het regionale agrarische collectief. In overleg met het collectief wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Een overzicht van de beheerpakketten en contactpersonen is beschikbaar via de agrarische collectieven en via BoerenNatuur(opent in nieuw venster).

Agrarisch natuurbeheer in Zuid-Holland in de praktijk



Deze subsidie is niet nieuw: de provincie Zuid-Holland heeft ook voor dit jaar al meerdere aanvragen voor de uitbreiding van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) goedgekeurd. Negen van de 10 agrarische collectieven in de provincie maken gebruik van de mogelijkheid om hun beheerareaal uit te breiden. Daarmee krijgt het extra budget voor agrarisch natuurbeheer nu ook concreet vorm in het Zuid-Hollandse landschap.

Een belangrijk onderdeel van de uitbreiding van de subsidie is het indexeren van de vergoedingen. Voor de aanleg van grasland en landschapselementen stijgen de tarieven met 15 tot 20%. Hiermee komen de vergoedingen weer dichter bij een marktconforme beloning en blijft deelname aan agrarisch natuurbeheer aantrekkelijk voor boeren.

Gedeputeerde Arno Bonte is blij met het extra geld dat beschikbaar is: “We zien dat agrarische collectieven het extra budget volop benutten. Door de tarieven te indexeren en ruimte te geven voor uitbreiding, zorgen we ervoor dat agrarisch natuurbeheer ook de komende jaren aantrekkelijk blijft. Zo kunnen boeren zich blijven inzetten voor natuur, water en landschap, met een eerlijke vergoeding voor hun werk.”

Verschillende regio's, verschillende maatregelen



De uitbreiding laat ook duidelijke regionale accenten zien. In de Zuid-Hollandse delta wordt fors geïnvesteerd in natuurmaatregelen in akkerland, door een nieuw collectief dat per 1 januari 2026 is ontstaan uit een fusie van de voormalige collectieven Hoekse Waard en Zuid-Hollandse Eilanden. Deze samenwerking maakt het mogelijk om natuurmaatregelen op grotere schaal en meer samenhangend uit te voeren.

In de Alblasserwaard ligt de nadruk juist op uitbreiding van landschapselementen zoals sloten en natuurvriendelijke oevers. Dit sluit aan bij een provinciaal gebiedsproject gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit, onder andere via zogenoemde prachtsloten.

Met het goedkeuren van deze aanvragen zet de provincie Zuid-Holland een volgende stap in het versterken van natuur en landschap op het boerenland, in nauwe samenwerking met agrariërs en collectieven.