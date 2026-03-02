Met steun van de provincie groeit er nieuw bos langs de Dinkel

Landgoedeigenaren die werk willen maken van natuurontwikkeling, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de provincie. Dat deden ook de eigenaren van landgoed Jachthuis Het Meuleman in het Overijsselse Beuningen. Met behulp van de subsidieregeling Meer bos in Overijssel vormden Bram en Frits Hulshof hier recent één hectare voormalig weiland om tot nieuw bos.

Landgoed Jachthuis Het Meuleman is een kleiner landgoed van ongeveer twintig hectare. Dit is in 2009 ontstaan na uitsplitsing van het grotere landgoed Het Meuleman. Het oorspronkelijke landgoed zet al langer in op natuurbeheer. Het kleinere landgoed bestond vooral uit bos en natuur, met daarnaast een klein deel agrarische grond. "Dat was een stuk weiland waar paarden op stonden", vertelt Bram Hulshof. "Wij gebruiken die grond zelf niet agrarisch, dus dan ga je nadenken: laten we dit zo, of gaan we hier bos aanplanten?"

4.500 bomen geplant

Het werd het laatste. Mede door de subsidieregeling Meer bos in Overijssel, onderdeel van de provinciale bossenstrategie. "We hadden al veel omgevormd naar bos, dus het was logisch om dit stukje ook mee te nemen", zegt Bram Hulshof. "En het helpt dat de subsidieregeling er nu is."

In het najaar van 2025 werden uiteindelijk zo’n 4.500 bomen geplant. Een mix van loofboomsoorten, waaronder zomereik, winterlinde, haagbeuk, fladderiep, zoete kers en hazelaar. Die diversiteit is bewust gekozen. "Het is geen productiebos. Dit is natuur. Juist door verschillende soorten te planten, wordt het bos minder kwetsbaar en beter bestand tegen ziekten en klimaatverandering."

Het jonge bos is voorlopig nog beschermd met een hek. "Anders vreten reeën het zo weg", zegt zijn zoon Frits Hulshof, directeur van het landgoed. "Pas als de bomen sterk genoeg zijn, kan dat hek weg." Het gebied zelf blijft toegankelijk: wandelaars kunnen via bestaande paden langs het bos lopen.



Groter leefgebied voor dieren

Het nieuwe bos sluit aan op bestaande natuur langs de Dinkel, een Natura 2000-gebied met een rijke flora en fauna. Reeën, dassen, otters, bevers en talloze vogelsoorten komen hier voor. "Dit vergroot hun leefgebied", zegt Frits Hulshof. "En dat past precies bij deze plek. Alles wat we doen, staat in het teken van instandhouding van het landgoed."

Voor particuliere landgoederen speelt wetgeving daarbij ook een rol. "In dat kader is het ook belangrijk dat de Natuurschoonwet blijft bestaan. Dat is een belangrijke factor bij het behoud van particuliere landgoederen in Nederland."

Natuurherstel en uitstraling

Volgens Frits Hulshof was het doel van de bosaanplant tweeledig: natuurherstel en uitstraling. Daarnaast speelde het grotere geheel een rol. "Het in stand houden van een landgoed kost geld. Door agrarische grond om te vormen naar natuur of bos neemt de waarde van de grond af. De provincie compenseert dat waardeverlies via de regeling, waardoor de stap om bomen aan te planten financieel haalbaar wordt."

Het hele proces, van eerste plan tot uitvoering, nam ongeveer een jaar in beslag. Terugkijkend zijn de eigenaren positief over het traject. "Zonder de subsidieregeling hadden we dit niet gedaan. Nu draagt het bij aan natuur, aan het landschap én aan het voortbestaan van het landgoed."