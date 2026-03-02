Omzet horeca groeit in vierde kwartaal met ruim 3 procent

De omzet van de horeca groeide in het vierde kwartaal van 2025 met 3,2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2024, meldt het CBS. De omzet van logiesverstrekking lag 0,5 procent hoger, de omzet van eet- en drinkgelegenheden was 4,2 procent hoger.

Met het vierde kwartaal is ook het jaarcijfer beschikbaar. In 2025 lag de omzet van de horeca 3,9 procent hoger dan in 2024. De omzet van de eet- en drinkgelegenheden groeide met 4,8 procent, de omzet van de logiesverstrekkers was 1,7 procent hoger. De groei van de horeca was in 2025 lager dan in 2024. Toen kwam de omzetgroei uit op 5 procent.



Omzet logiesverstrekkers 0,5 procent hoger



De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, lag in het vierde kwartaal 0,5 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2024. Hotels zetten 2,3 procent meer om. De omzet van de overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, was 4,2 procent lager dan een jaar eerder.

Eet- en drinkgelegenheden zetten 4,2 procent meer om



De eet- en drinkgelegenheden hebben in het vierde kwartaal 4,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Kantines en catering realiseerde met 6,2 procent de grootste omzetstijging van de horecabranches. De omzetgroei van de fastfoodrestaurants was 4,7 procent. De restaurants en cafés hebben respectievelijk 3,7 en 2,6 procent meer omgezet.



Horecaondernemers negatiever in eerste kwartaal



Bijna 4 weken geleden publiceerde het CBS over het ondernemersvertrouwen van de Nederlandse bedrijfstakken in het eerste kwartaal van 2026. Het ondernemersvertrouwen is minder negatief dan in het vierde kwartaal van 2025. In de horeca is het vertrouwen echter verslechterd.

Het ondernemersvertrouwen in de horeca daalde van -8,4 in het vierde kwartaal van 2025 naar -12 in het eerste kwartaal van 2026. Horecaondernemers waren vooral negatiever over het economisch klimaat in de komende drie maanden.