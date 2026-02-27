CBS: Economisch beeld iets minder negatief in februari

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in februari iets minder negatief dan in januari. In de Conjunctuurklok van februari presteerden 9 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

Consumenten en producenten negatiever

Consumenten en producenten waren in februari negatiever dan in januari. Het producentenvertrouwen lag boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, terwijl het consumentenvertrouwen eronder lag.

Export en consumptie huishoudens groeien, investeringen krimpen

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in december 7,1 procent groter dan in december 2024. Bedrijven hebben vooral meer machines en aardolieproducten uitgevoerd. In december 2025 hebben huishoudens 0,8 procent meer geconsumeerd dan in december 2024 (voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd). Ze kochten zowel meer diensten als goederen.In december 2025 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,6 procent kleiner dan een jaar eerder. Er is vooral minder geïnvesteerd in overig wegvervoer (vrachtauto’s, opleggers, busjes, etc.) en vliegtuigen. De investeringen in personenauto’s, gebouwen, machines (waaronder defensiematerieel) en infrastructuur waren echter groter dan in december 2024.

Productie industrie in december ruim 1 procent hoger

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in december 1,3 procent hoger dan in december 2024. Voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerd steeg de productie in december met 0,5 procent ten opzichte van november.

Meer faillissementen in januari

In januari zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd,15 bedrijven (inclusief eenmanszaken) meer failliet verklaard dan in december. Dat is een stijging van 6 procent.

Prijzen koopwoningen ruim 5 procent hoger in januari

In januari waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. Voor de tiende maand op rij vlakt de prijsstijging af. Ten opzichte van december 2025 stegen de prijzen gemiddeld met 1,2 procent.

Minder gewerkte uren, minder vacatures, relatief evenveel werklozen

In januari 2026 waren er 415 duizend werklozen. Het aantal werklozen nam over de afgelopen drie maanden toe met 1 duizend gemiddeld per maand. Hiermee was 4,0 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, net als in de vier maanden daarvoor. Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal in totaal ruim 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,3 procent minder dan in het kwartaal ervoor. Aan het einde van het vierde kwartaal stonden er 380 duizend vacatures open, een daling van 7 duizend. Het aantal vacatures daalt al drie jaar lang vrijwel elk kwartaal. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het derde kwartaal van dit jaar 0,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2024.

Bbp stijgt 0,5 procent in vierde kwartaal 2025

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2025 met 0,5 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. De stijging van het bbp is vooral toe te schrijven aan de export en de consumptie door de overheid.