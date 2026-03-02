Detailhandel zet ruim 2 procent meer om in januari

De detailhandel heeft in januari 2,2 procent meer omgezet dan in januari 2025, meldt het CBS. Het verkoopvolume was 1,2 procent hoger.

De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide met 1,9 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 2,6 procent. Online is 3,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in januari. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 2,5 procent hoger dan in januari 2025.

Omzet non-food bijna 2 procent hoger

De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide in januari 2026 met 1,9 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 1,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Winkels in consumentenelektronica zetten 10,8 procent meer om dan in dezelfde maand een jaar eerder. Drogisterijen en winkels in schoenen en lederwaren groeiden met respectievelijk bijna 9 en ruim 4 procent. De omzet van winkels in meubels en woninginrichting was hetzelfde als een jaar eerder. De omzet van winkels in kleding, winkels in recreatieartikelen en winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren) lag in januari 2026 echter lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Omzet food bijna 3 procent hoger

Winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in januari 2,6 procent meer omgezet dan in januari 2025. Het verkoopvolume was 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van supermarkten groeide met 3,2 procent en de omzet van speciaalzaken daalde met 0,9 procent.

Online bijna 4 procent meer omgezet

In januari 2026 was de onlineomzet 3,6 procent hoger dan in januari 2025. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 2,7 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De onlineomzet van winkels, waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multichannelers), was 5 procent hoger.

De onlineomzet van winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen was 7 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook winkels in overige non-foodartikelen, winkels in consumentenelektronica en winkels in kleding en modeartikelen hebben online meer omzet geboekt dan in januari 2025.