Digitale euro kan bijdragen aan Europese digitale soevereiniteit

Zorgen over privacy zijn er nog wel, maar volgens Annelieke Mooij, universitair docent staats- en bestuursrecht bij Tilburg Law School, is de bescherming van persoonsgegevens meer dan voldoende gewaarborgd. Bovendien zou de digitale betaalinfrastructuur, die wordt aangeboden naast de digitale euro, in het huidige geopolitieke klimaat een belangrijke stap zijn naar digitale soevereiniteit.

Van Annelieke Mooij verschijnt op 23 februari 2026 het boek Designing the Digital Euro. Daarin behandelt ze de juridische, economische en technische onderbouwing van de digitale euro.

Oorspronkelijk was het opzetten van de digitale euro bedoeld voor het behoud van de euro als wettig betaalmiddel. Door afname van het gebruik van contant geld, ons enige wettelijke betaalmiddel, en introductie van niet op euro-gebaseerde betaalmunten (zoals stablecoins), ontstonden namelijk zorgen over het voortbestaan van de euro. Dat scenario is inmiddels grotendeels achterhaald, maar de digitale euro heeft evengoed belangrijke voordelen. De belangrijkste op een rij:

Voordelen voor consumenten



Makkelijker reizen en betalen binnen de Eurozone en de EU, in de toekomst ook goedkoper wisselen naar andere munten;

Betere bescherming als een bank failliet gaat, want je geld staat bij de Europese Centrale Bank;

Een centrale rekening bij de ECB maakt het makkelijker om over te stappen naar een andere bank. Dat bevordert de concurrentie tussen financiële dienstverleners, met als mogelijk gevolg hogere spaarrentes voor consumenten.



Bredere voordelen: Europese infrastructuur



Met de digitale euro komt er ook een Europese infrastructuur, die de EU minder afhankelijk maakt van de huidige voornamelijk Amerikaanse infrastructuur (denk aan Mastercard en Visa debet- en creditcards). In het Trump-tijdperk zitten daar risico’s aan vast. Een Europese digitale infrastructuur bevordert de concurrentie tussen banken en andere financiële dienstverleners, waar consumenten en het bedrijfsleven van kunnen profiteren. In de toekomst mogelijk goedkoper valuta wisselen voor bedrijven; wat de handel goedkoper maakt.



Mogelijke risico’s



Aan de digitale euro zijn ook risico’s verbonden. Zo zou de overheid toegang kunnen hebben tot gevoelige informatie over transacties. Eurosceptici maken hier vooral bezwaar tegen, en zij vormen een belangrijke stem in het Europarlement. Deze angst is volgens Mooij echter volledig ongegrond, gelet op de constitutionele verhoudingen van de EU. De ECB is onafhankelijk van politieke invloed en heeft zich te houden aan de grondrechten, die voldoende waarborgen bieden tegen enige vorm van enige vorm van inmenging door de overheid.

Bovendien heeft de ECB, in tegenstelling tot commerciële partijen, geen winstoogmerk. Daarom is er voor de ECB geen reden om onzorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens of deze te achterhalen. Wel is de ECB naast centrale bank ook toezichthouder op commerciële instellingen. Duidelijke regelgeving over het scheiden van digitale euro en andere gegevens is er nog niet.

Een ander risico betreft de veiligheid. De ECB zou namelijk de afronding van alle transacties met de digitale euro voor rekening nemen. In beginsel betekent dit dat kwaadwillende enkel de servers van de ECB hoeven te hacken. Daar staat tegenover dat de ECB veel investeert in cyberveiligheid en daar kennis voor in huis heeft, vaak zelfs meer dan commerciële aanbieders.

Ten slotte kost de digitale infrastructuur veel energie. Zolang de energietransitie binnen de EU niet is voltooid, draagt deze dus bij aan klimaatverandering. Aan de andere kant: als we gebruik blijven maken van de huidige Amerikaanse infrastructuur, zijn we afhankelijk van de energietransitie in de VS. En op het moment is die daar geen prioriteit.