Eind 2025 1,1 procent meer mensen met bijstand

Eind december 2025 ontvingen 410 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er 4,3 duizend meer dan een jaar eerder, een stijging van 1,1 procent. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is hoger onder mannen en vrouwen en in alle leeftijdscategorieën. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het vierde kwartaal van 2025 is het tiende kwartaal op rij waarin er meer mensen bijstand ontvingen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal mensen met bijstand is lager dan het tienjarig gemiddelde van 424,6 duizend.

Toename het sterkst bij jongeren

In het vierde kwartaal van 2025 was het aantal mensen met algemene bijstand in alle leeftijdscategorieën hoger dan een jaar eerder. De toename is met 3,7 procent het sterkst onder jongeren tot 27 jaar (42 duizend mensen bijstand). Dit is het twaalfde kwartaal op rij dat het aantal jongeren in de bijstand stijgt. Eind 2023 was deze stijging met 9,2 procent het sterkst, daarna nam de stijging af.

Onder 27- tot 45-jarigen neemt het aantal mensen met bijstand toe met 1,4 procent tot 139 duizend. Onder mensen tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd stijgt dit met 0,4 procent tot 229 duizend.