Vier aanhoudingen in internationaal onderzoek naar vuurwapenhandel

Voorgeleiding

De mannen (21, 23, 24 en 26 jaar) komen uit Rotterdam, Den Haag en Alkmaar. Inmiddels zijn de vier verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris. De 26-jarige man uit Den Haag en de 23-jarige man uit Alkmaar blijven 14 dagen langer vastzitten en de andere twee mannen zijn heengezonden, maar blijven wel verdachten.

DNA aangetroffen op partij vuurwapens

De politie startte het onderzoek in oktober 2025, toen van drie verdachten DNA werd aangetroffen op een partij vuurwapens. Deze vuurwapens werden enkele maanden eerder onderschept in een auto met verborgen ruimtes in de haven van Dover, in Engeland.

Doorzoekingen meerdere woningen

Door het onderzoek konden uiteindelijk meerdere zaken aan elkaar worden gelinkt. Naast de aanhoudingen heeft de politie dinsdag ook meerdere woningen doorzocht. In de woningen werden geen wapens aangetroffen, maar wel diverse spullen die lijken te wijzen op de handel in wapens en het ombouwen van wapens. Denk hierbij aan kogelpatronen, patroonhouders, munitie, lopen, verpakkingsmaterialen en geluidsdempers. De politie heeft alle spullen in beslag genomen.