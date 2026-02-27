Tientallen miljoenen voor LUMC-onderzoek nieuwe behandelingen met stamcellen

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt als partner binnen het reNEW consortium wederom tientallen miljoenen voor onderzoek naar nieuwe behandelingen op basis van stamcellen. Dit heeft het LUMC bekendgemaakt.

Novo Nordisk Foundation

Het samenwerkingsverband krijgt in totaal 150 miljoen euro om nieuwe behandelingen in de regeneratieve geneeskunde te ontwikkelen. De subsidie is een voortzetting van eerdere financiering en loopt tot en met 2031. Ze wordt mogelijk gemaakt door de Novo Nordisk Foundation.

Behandelingen voor patiënten met chronische ziekten

Dankzij deze investering kan het LUMC de komende jaren verder werken aan vernieuwende behandelingen voor patiënten met chronische ziekten. Ook versterkt het LUMC zijn positie als internationaal centrum voor stamcelonderzoek en werkt het samen met partners wereldwijd aan betere zorg voor de toekomst.

Regeneratieve geneeskunde

“We zijn heel blij met de toekenning van de tweede helft van de reNEW financiering. Dit is een prachtige erkenning van het werk dat de afgelopen jaren is verzet en de internationale rol van het LUMC in het veld van regeneratieve geneeskunde”, aldus Marlies Reinders, decaan van het LUMC.

Wat is reNEW?

reNEW is een internationaal samenwerkingsverband op het gebied van stamcelonderzoek. Het consortium richt zich niet alleen op basisonderzoek, maar heeft juist ook speciale aandacht voor de vertaling van nieuwe kennis naar toepassingen voor patiënten. Het LUMC werkt hierin samen met de Universiteit van Kopenhagen en het Murdoch Children's Research Institute in Melbourne.

Diabetes type 1, afweerstoornissen, nierziekten of hartfalen.

Onderzoekers binnen reNEW willen nieuwe therapieën ontwikkelen voor ziekten waarvoor nu nog geen goede behandeling bestaat. Denk bijvoorbeeld aan chronische ziekten of erfelijke aandoeningen zoals diabetes type 1, afweerstoornissen, nierziekten of hartfalen.

'Werk van de afgelopen jaren voortzetten'

“Binnen reNEW werken we aan de geneeskunde van de toekomst. Een toekomst waar we ziekten niet meer alleen behandelen, maar daadwerkelijk genezen. Dankzij deze impuls kunnen we ons werk van de afgelopen jaren voortzetten en ons stamcelonderzoek uit het laboratorium dichter bij de patiënt brengen”, vertelt hoogleraar Ton Rabelink, directeur van reNEW in Leiden.

Stamcellen

Stamcellen zijn bijzondere cellen. Ze kunnen onbeperkt delen en uitgroeien tot verschillende soorten cellen van ons lichaam, zoals hartcellen, niercellen of zenuwcellen. Daardoor kunnen ze mogelijk helpen om beschadigd weefsel te vervangen of herstellen. Dit heet regeneratieve geneeskunde.

Bestuderen hoe stamcellen precies werken

Onderzoekers in het LUMC bestuderen hoe stamcellen precies werken en wat er mee gebeurt in zieke of beschadigde weefsels. Ook onderzoeken zij hoe deze cellen veilig kunnen worden gebruikt om zieke of beschadigde organen te repareren. Door reNEW kunnen de onderzoekers nieuwe projecten starten, technologieën ontwikkelen, jonge onderzoekers opleiden en vindingen uit het laboratorium sneller vertalen naar behandelingen voor patiënten.

Impuls voor het LUMC én Leiden

Regeneratieve geneeskunde is één van de speerpunten van het LUMC. Het heeft een lange historie met toonaangevend onderzoek op het gebeid van stamcellen en de ontwikkeling van ziektemodellen en cel- en gentherapieën. De vernieuwde financiering van reNEW is niet alleen een boost voor het LUMC, maar voor het hele Leidse ecosysteem van regeneratieve geneeskunde.

Leiden Bio Science Park

Het LUMC is onderdeel van het Leiden Bio Science Park, waar onderwijs, onderzoek, bedrijven en infrastructuur samen komen om nieuwe regeneratieve behandelingen niet alleen te ontwikkelen, maar ook daadwerkelijk naar de patiënt te brengen.

Wat merken patiënten hiervan?

Stamcelonderzoek en regeneratieve geneeskunde zijn relatief nieuw en de behandelingen die nu ontwikkeld worden zijn nog niet beschikbaar voor patiënten. Toch is dit een belangrijke stap. De eerste behandelingen op basis van stamcellen worden momenteel in het LUMC en daarbuiten in studieverband getest op werking en veiligheid. Door de internationale samenwerking en de extra financiering kunnen onderzoekers de ontwikkelingen versnellen en werken aan oplossingen voor patiënten die nu nog weinig behandelopties hebben.