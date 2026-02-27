Rook in elektriciteitskast nieuw mijnenbestrijdingsvaartuig vlak voor binnenvaren haven

Het nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuig Vlissingen is vanochtend voor het eerst thuishaven Den Helder binnengevaren. 'Kort voor het afmeren ontstond er rook in een elektriciteitskast. De marinebrandweer van Den Helder is aan boord geweest en de situatie is inmiddels onder controle. Er volgt onderzoek naar de oorzaak', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Testen en opwerken

'Voor het marineschip staat de komende periode in het teken van testen en opwerken. Het schip dat zeemijnen en andere explosieven bestrijdt met behulp van drones, maakt het door een andere manier van opereren een stuk veiliger voor de bemanning', aldus het ministerie.

Beschermen kritieke infrastructuur op de zeebodem

Zodra de Vlissingen operationeel is houdt deze vaarroutes veilig. Denk ook aan het beschermen van kritieke infrastructuur op de zeebodem. Het schip is uitgerust met moderne sensoren die bijvoorbeeld bewegingen registreren. Daarnaast bevat het een toolbox met onbemenste drones. Die zijn boven, op en onder water in te zetten. Zo hoeft het vaartuig niet zelf een gebied met zeemijnen of andere explosieven in te varen.

'Nog tienduizenden mijnen in Noordzee'

Zeemijnen zijn relatief goedkoop en makkelijk te produceren. Kwaadwillende landen kunnen deze mijnen eenvoudig inzetten om belangrijke vaarroutes en zeestraten onbegaanbaar te maken. Het kunnen ruimen van explosieven op zee is daarom een belangrijke capaciteit voor de marine. In de Noordzee liggen naar schatting nog tienduizenden mijnen en andere explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Binationaal project

De Vlissingen is het eerste afgebouwde Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuig van een binationaal project van Nederland en België. Elk land bestelde er 6. België heeft bij dit project de leidersrol. Naval Group in Frankrijk is de bouwer van de 12 schepen, die uiterlijk allemaal in 2030 zijn opgeleverd. Het eerste Belgische schip, de Oostende, kwam in november aan in Zeebrugge.

Letters 'Zr.Ms.'

Na de officiële indienststelling van een schip krijgt het de letters Zr.Ms. voor de naam. Voor de bijna 83 meter lange Vlissingen is dat naar verwachting in mei. Het schip heeft M840 als naamsein. Voor de Koninklijke Marine is de komst van de Vlissingen weer een belangrijke concrete stap in de vernieuwing van de vloot.