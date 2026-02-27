Man opgepakt voor met flare in brand steken politieauto Malieveld

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen op het Malieveld in september 2025. 'De man wordt er onder meer van verdacht dat hij met een 'flare' (fakkel) een politieauto in brand heeft gestoken', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Openlijke geweldpleging

De 26-jarige man uit Amerongen werd in januari al aangehouden, nadat hij was herkend op basis van beelden die waren getoond in de opsporingsprogramma's. Hij werd toen aangehouden voor openlijke geweldpleging op het Plein en na verhoor op vrije voeten gesteld in afwachting van verder onderzoek en een vervolgingsbeslissing.

Opnieuw aangehouden

'Uit het onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie inmiddels gebleken dat de man ook verantwoordelijk is voor het in brand steken van de politieauto op de Koekamp en voor het gooien van een flare naar politie op de A12. Voor deze nieuwe feiten is hij donderdag 26 februari aangehouden. Vrijdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn voorarrest met 14 dagen heeft verlengd', aldus het OM.

Demonstratie Malieveld volledig uit de hand gelopen

Op 20 september 2025 liep het rondom een demonstratie op het Malieveld volledig uit de hand toen een grote groep mensen besloot de confrontatie te zoeken met de politie. Er werd met stenen gegooid, brand gesticht en er werden vernielingen aangericht. Het meeste geweld was rechtstreeks tegen de politie gericht, maar toen na uren van ongeregeldheden een groep relschoppers de binnenstad in trok, werden ook daar vernielingen aangericht en omstanders aangevallen.

Brandende politieauto 'Iconisch beeld'

De brandende politieauto werd een van de iconische beelden van de gewelddadige middag. Eerder bracht het Openbaar Ministerie al een verdachte voor de rechter die zwaar vuurwerk in de auto gooide. De rechter sprak hem vrij van brandstichting, omdat de rechtbank niet kon vaststellen of de brand ontstond door het vuurwerk of door de flare die aansluitend in de auto werd gegooid. De man werd wel veroordeeld voor openlijke geweldpleging en het veroorzaken van een explosie.

Ruim dertig verdachten vervolgd

Het onderzoek naar de rellen gaat nog altijd door. In de komende weken worden in de opsporingsprogramma's nieuwe beelden getoond van vermeende relschoppers en wordt de hulp van het publiek gevraagd deze mensen te identificeren. Het Openbaar Ministerie verwacht in de toekomst nog meer aanhoudingen te zullen laten verrichten. Op 22 april en 5 juni staan themazittingen bij de politierechter gepland, beide dagen zijn vier verdachten gedagvaard.

32 verdachten voor de rechter gebracht

Door het Openbaar Ministerie zijn tot nu toe 32 verdachten voor de rechter gebracht, 26 van hen zijn veroordeeld. In vier zaken werd vrijgesproken, twee zaken werden op zitting aangehouden voor verder onderzoek. Een daarvan is inmiddels opnieuw ingepland bij de meervoudige kamer van de rechtbank op 3 april.