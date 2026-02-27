EK Judo in 2027 naar Gelderland

Van 15 tot en met 18 april 2027 is Apeldoorn het decor van het Europees Kampioenschap Judo. 'De European Judo Union heeft het toernooi officieel aan Nederland toegewezen. Hierdoor is Gelderland gastheer van het grootste internationale judotoernooi in ons land sinds het WK in 2009', zo meldt de provincie Gelderland vandaag.

Paleis het Loo

Het contract voor het kampioenschap is op 26 februari 2026 officieel ondertekend tijdens een bijeenkomst op Paleis Het Loo. László Tóth, voorzitter van de European Judo Union, was hierbij aanwezig.

Top- en breedtesport

Voor ons is het EK een mooie kans om zowel topsport als breedtesport (sport waar iedereen aan mee kan doen) te versterken. Omnisport Apeldoorn is de hoofdlocatie. Hier gaan ruim 400 judoka’s uit meer dan 45 landen strijden om de Europese titels. Ook in aanloop naar het evenement zijn er sportactiviteiten in de hele provincie.

Onderdeel van het maatschappelijke programma is onder andere:

- Judo voor de Toekomst: een programma dat kinderen laat werken aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en sportplezier.

- ZekerBewegen: een initiatief om ouderen vitaal te houden en valincidenten te voorkomen door veilig te leren bewegen en vallen.

Mark Huizinga benoemd tot toernooidirecteur

Olympisch kampioen en meervoudig Europees kampioen Mark Huizinga is de toernooidirecteur van het EK Judo 2027. Met zijn jarenlange topsportervaring en betrokkenheid bij de judosport brengt Huizinga veel kennis mee.

Een prachtig toernooi voor sporters en fans

'Ik vind het een eer om deze rol op mij te nemen. Samen met ons team gaan we een prachtig toernooi neerzetten voor sporters en fans uit binnen- en buitenland. Daarnaast kijk ik uit naar het maatschappelijke programma dat we samen met provincie Gelderland ontwikkelen. Zo willen we zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met sport, bewegen en de waarden van judo', aldus Mark Huizinga

Olympische Spelen 2028

Het EK Judo 2027 telt mee voor de kwalificatie richting de Olympische Spelen van Los Angeles. Daarmee is het bijna zeker dat alle Europese topjudoka’s meedoen. Nederland heeft eerder al veel prijzen gewonnen met judo op Europees niveau: Anton Geesink won maar liefst 21 Europese titels, Mark Huizinga 5 en Kim Polling 4. Het EK keert voor het eerst sinds 2005 weer terug naar Nederland.