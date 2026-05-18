Voetballers die koppen hebben tijdelijk biomarkers van hersenschade in hun bloed

Spelers die tijdens een amateurvoetbalwedstrijd koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dit meldt het Amsterdam UMC op basis van onderzoek in samenwerking met de KNVB.

Verhoogd risico op dementie

Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter deze tijdelijke veranderingen zijn. Binnen 24 tot 48 uur normaliseren de bloedwaarden weer. De Gezondheidsraad concludeerde in 2025 dat profvoetballers een verhoogd risico hebben op dementie, en dat koppen daar waarschijnlijk een rol bij speelt. ”Maar de directe link tussen koppen en hersenschade was nog niet gelegd, en ook over amateurvoetballers wisten we nog weinig”, zegt neurowetenschapper Marsh Königs van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. ”In het amateurvoetbal wordt het spel minder intensief beoefend, maar zijn verreweg de meeste spelers actief. In deze studie konden we voor het eerst het directe effect van kopballen in het amateurvoetbal meten.”

Video-opnames

De onderzoekers volgden ruim 302 amateurvoetballers tijdens 11 wedstrijden in het mannenvoetbal. Elke speler speelde 1 wedstrijd. In het bloed van de voetballers — dat voor en na de wedstrijd werd afgenomen — zochten de onderzoekers naar bepaalde biomarkers, stoffen die iets zeggen over schade aan hersencellen. Artsen gebruiken dezelfde biomarkers om hersenletsel en dementie vast te stellen. Met video-opnames werd precies bijgehouden hoe vaak iedere speler kopte en of het om een kopbal ging met een hogere intensiteit, bijvoorbeeld na een verre uittrap van de keeper.

Groter effect bij vaker en harder koppen

'Uit de resultaten bleek dat spelers die kopten, direct na de wedstrijd meer biomarkers voor hersenschade in hun bloed hadden dan spelers zonder kopballen. Ook het aantal kopballen en de intensiteit speelde een rol', aldus het Amsterdam UMC. Königs: “Hoe vaker een speler kopte en hoe intenser de kopbal, hoe groter het effect in het bloed. De grootste stijging was na kopballen met een hoge intensiteit, als de bal meer dan 20 meter door de lucht had afgelegd.”

Mogelijk schade lange termijn

Na de wedstrijd daalden de biomarkers. Binnen 24 tot 48 uur na de wedstrijd waren ze weer op hun oorspronkelijke niveau. Hoofdonderzoeker en neuroloog Jort Vijverberg van Amsterdam UMC: “Wat dit onderzoek zegt over blijvende schade in de hersenen weten we niet. Bij deze studie kijken we als het ware naar stofwolken van schade. Als het stof gaat liggen, betekent dat niet dat er geen schade meer is.”

Vijverberg wil daarom vooral benadrukken dat ook in het amateurvoetbal koppen serieus genomen moet worden. “Deze acute effecten kunnen, als ze vaak voorkomen, op langere termijn tot schade leiden. Of dit bijdraagt aan dementie is niet zeker, maar de bevindingen zijn belangrijk voor nieuw beleid over koppen in het voetbal.”

Striktere regels

Vanwege het rapport van de Gezondheidsraad over risico's op hersenschade en dementie op lange termijn, introduceerde de KNVB vanaf seizoen 2025/’26 striktere richtlijnen voor koppen in het voetbal. Het advies is om koppen bij de jeugd sterk te beperken en de techniek veiliger aan te leren. Amsterdam UMC gaat met steun van de KNVB vervolgonderzoek doen naar koppen, onder andere in het vrouwenvoetbal.