Fietser ernstig gewond na aanrijding met twee passerende trams in Amsterdam

Donderdag aan het eind van de middag is in Amsterdam een fietser ernstig gewond geraakt nadat hij op het Koningsplein klem was komen te zitten tussen twee passerende trams. Dit meldt de politie vandaag.

Koningsplein

De 57-jarige man reed rond 17.30 uur op zijn fiets over het Koningsplein toen hij tussen de twee passerende trams terechtkwam. Agenten waren na het incident snel ter plaatse en troffen een ernstig gewonde man aan. Ze verleenden direct eerste hulp en reanimeerden het slachtoffer. De man werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen gezocht

Opsporingsteam Verkeer (OTV) en FO-verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het OTV is nog steeds op zoek naar getuigen en wil daarnaast ook graag (dashcam) beelden ontvangen van het ongeval. Ben je in bezit van camerabeelden, deel die dan met de politie via 0900-8844.