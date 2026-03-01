Gemeente en provincie bundelen de krachten voor Kenniskwartier Tilburg

De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant zetten een belangrijke volgende stap richting de realisatie van het Kenniskwartier. Met het ondertekenen van de samenwerkingsagenda zijn deze week afspraken vastgelegd om te komen tot een bruisend gebied in het westen van de stad.

Naast de Spoorzone moet het de tweede Tilburgse broedplaats worden waar kennisinstellingen, bewoners en bedrijfsleven elkaar treffen.

Het kenniskwartier is de meest omvangrijke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van Tilburg. Al in 2022 is het door het Rijk aangewezen als grootschalig woningbouwgebied (NOVEX), waar op termijn 7.500 nieuwe woningen en 7.500 nieuwe banen moeten komen. Net als een slordige 90.000 vierkante meter aan maatschappelijke en economische voorzieningen. Allemaal in het gebied tussen de Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, Campus Tilburg-University, Stadsbos 013 en de Westermarkt. Met dat laatste deelgebied is de gemeente zelfs al voortvarend aan de slag.

“Met onze stedelijke gebiedsontwikkelingen helpen we de 12 grootste gemeenten van Brabant om hun centrumgebieden en stationsgebieden klaar te stomen voor de toekomst”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders.

“Dat zijn complexe projecten waar we als provincie kennis kunnen inbrengen én kunnen opdoen. De Spoorzone in Tilburg is daar misschien wel het ultieme voorbeeld van. De ervaring van toen nemen we mee naar het Kenniskwartier, waar lokale ambities en regionale opgaven bij elkaar komen. Natuurlijk op het gebied van wonen en werken. Maar ook talentontwikkeling, duurzame mobiliteit, schone energie en betere natuur. Dat gaan we hier allemaal integraal oppakken.”

Verbeteren station Tilburg University



In de eerste fase van het Kenniskwartier, die loopt tot 2030, worden in het bestaande gebied zo’n 5000 nieuwe woningen gebouwd. Nog dit jaar wordt samen met spoorse partijen en het Rijk onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van station Tilburg University, een belangrijke spil in het Kenniskwartier. Dit jaar wordt eveneens de ontwikkelstrategie en financieringsstrategie voor het project uitgewerkt. Om zo duidelijk te maken op welke onderdelen de provincie de meeste toegevoegde waarde heeft. De provincie zegt toe voor deze planfase maximaal 150.000 euro bij te dragen aan de proceskosten. Op een later moment wordt duidelijk in welke onderdelen van het Kenniskwartier de provincie samen met de gemeente precies gaat investeren.

“Wij trekken al jaren samen goed op voor de stedelijke ontwikkeling en mobiliteit van Brabant, ik ben blij dat we dit partnerschap nu ook kunnen verbinden aan de grootste gebiedsontwikkeling van Tilburg”, zegt wethouder Bas van der Pol (Stedelijke ontwikkeling, economie en omgevingskwaliteit). “We gaan nu concreet aan de slag met de vernieuwing van station Tilburg Universiteit, een sleutelproject in het hart van het gebied waarmee we hoogwaardig openbaar vervoer verbinden aan verblijfskwaliteit, wonen, onderwijs en werken”.