Man beroofd met vuurwapen van exclusief horloge

Een 43-jarige man parkeerde rond 00.30 uur zijn auto op een parkeerterrein aan de Lakenhalstraat in Amsterdam Nieuw-West. Op het moment dat hij uitstapte, kwam er een motorscooter met twee personen op hem af rijden. De bijrijder stapte af, rende op het slachtoffer af en richtte vervolgens een vuurwapen op hem. Onder dreiging van het vuurwapen moest de man op de grond gaan liggen en werden er diverse persoonlijke goederen afgenomen, waaronder een exclusief horloge. Het slachtoffer raakte hierbij niet gewond maar is behoorlijk ontdaan. De verdachten gingen op de vlucht op de motorscooter en zijn niet meer aangetroffen. De recherche is een onderzoek gestart.