Brandweer blust schuurbrand in Nieuw Buinen

Vrijdagmiddag even voor 17.00 uur werd de brandweer van 2e Exloërmond opgeroepen voor een gebouwbrand aan het Zuiderdiep in Nieuw Buinen.

Uitslaande vlammen

Toen de brandweer arriveerde bij de brand sloegen de vlammen al uit het dak van de schuur. Volgens getuigen zou in de schuur een tractor staan. De brand zorgde voor veel rook ontwikkeling maar die trok gelukkig het wijde veld in.

Brand snel geblust

De brandweer had na ruim een half uur de brand onder controle en kon vervolgens verdere met het nablussen. Bij de brand zijn zover bekend geen gewonden gevallen. Tijdens de brandweer inzet was het Zuiderdiep afgesloten voor het verkeer.