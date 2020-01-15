Schietincident in woning in Eindhoven, vuurwapen in beslag genomen

In een appartement aan het Stationsplein in Eindhoven heeft woensdagmiddag rond 12.00 uur een schietincident plaats gevonden. Dit meldt de politie die een onderzoek is gestart woensdag.

Melding schietincident

Rond het middaguur kwam een melding binnen dat in een appartement geschoten zou zijn. 'Toen wij ter plaatse kwamen was de woning leeg. Er bleek niemand gewond te zijn. De verdachte is na het incident zijn woning uit gevlucht. We hebben hem nog niet aan kunnen houden maar zijn nog steeds naar hem op zoek. De exacte toedracht en aanleiding voor het incident worden nog onderzocht', aldus de politie.

Vuurwapen aangetroffen

Verder onderzoek bracht ons later in contact met een tweede man die tijdens het incident ook in de woning aanwezig was. Wij hebben met hem gesproken en hij is geen verdachte. Ook het vuurwapen is aangetroffen en in beslag genomen.