Explosies in centrum Utrecht, meerdere panden ingestort, vier gewonden

In het centrum van Utrecht hebben donderdagmiddag twee explosies plaatsgevonden aan de Visscherssteeg en hierna is een grote brand ontstaan. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

Wat de explosies heeft veroorzaakt is niet bekend. Getuigen melden aan RTV Utrecht dat zij meerdere personen bebloed rond liepen. Op verzoek van de Veiligheidsregio is ook het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht geopend. Dit gebeurd als er meerdere slachtoffers worden verwacht.

Hulpdiensten zijn in grote hoeveelheden ter plaatse. Hoeveel slachtoffers er zijn is niet duidelijk. De explosies zijn dermate heftig geweest, dat de omgeving bezaaid ligt met brokstukken en dakpannen.

De Veiligheidsregio roept mensen op om niet naar de plaats van het incident te komen.

Update van: donderdag 15 januari 2026 18:19

Meerdere panden ingestort na explosie, vier gewonden

Na de explosie zijn meerdere gebouwen ingestort. Hierbij zijn vier gewonden gevallen. Zij zijn voor behandeling overgebracht naar het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht.

De brandweer onderzoekt op dit moment op welke manier de ingestorte en beschadigde gebouwen veilig kunnen worden doorzocht, om vast te stellen of zich nog personen binnen bevinden.

In de omgeving is sprake van grote schade. Daarom is een ruim gebied afgezet. Alleen hulpverleners hebben toegang tot dit gebied. Om de hulpverlening veilig en effectief te laten verlopen, wordt iedereen dringend verzocht de hulpdiensten de ruimte te geven en het gebied te mijden.

Bewoners die hun woning hebben moeten verlaten, worden opgevangen in het nabijgelegen Hotel Karel V.

Voor de parkeergarage aan de Springweg wordt momenteel een plan opgesteld zodat mensen op een later moment hun auto kunnen ophalen. Hierover volgt later nadere informatie.

Update van: donderdag 15 januari 2026 19:19

Brandweer werkt onder moeilijke omstandigheden aan beeldvorming

Door de hevige rookontwikkeling hebben de hulpdiensten op dit moment beperkt zicht op de situatie. De brandweer treedt daar waar het veilig kan op en richt zich op het zoeken en controleren of er nog personen in de getroffen panden aanwezig zijn. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verdere beeldvorming van het incident.

Ieder deel van een gebouw wordt afzonderlijk beoordeeld om vast te stellen of het veilig toegankelijk is voor de hulpverleners. Veiligheid van zowel eventuele slachtoffers als van de inzet van de hulpdiensten staat hierbij voorop.

In het getroffen gebied is het gas afgesloten om verdere risico’s te voorkomen.

Met betrekking tot de parkeergarage aan de Springweg wordt nog onderzocht wanneer en op welke manier mensen hun auto kunnen ophalen. De gebruikelijke uitrit is op dit moment geen optie, vanwege de grote inzet van hulpdiensten in de omgeving.

Vanwege de ligging in de oude binnenstad is er op dit moment nog geen volledig overzicht van het exacte aantal getroffen panden en de bestemming daarvan. Zodra hierover meer duidelijkheid is, volgt verdere informatie.