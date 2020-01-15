Nederlandse stuurt officier voor verkenning naar Groenland

Veiligheid in het Arctisch gebied (waaronder Groenland) is van strategisch belang voor alle NAVO-bondgenoten. 'Daarom doet Nederland samen met andere NAVO-bondgenoten een gezamenlijke verkenning in Groenland voor een militaire oefening in het Arctisch gebied', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Officier

'De verkenning staat onder leiding van Denemarken. Defensie stuurt een officier van de Koninklijke Marine. Het doel van de verkenning is om opties voor een gezamenlijke oefening in het Arctisch gebied in kaart te brengen. Op basis van de verkenning wordt de oefening nader vormgegeven en gepland', aldus het ministerie.

'Grotere inzet in NAVO-verband mogelijke volgende stap'

Een grotere inzet binnen NAVO-verband (Arctic Sentry) is een mogelijke volgende stap. Daarover wordt de komende tijd binnen de NAVO verder gesproken. Hier staat het kabinet positief tegenover.