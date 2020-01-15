Behoefte aan meer informatie en kennis rond migrainezorg

Mensen met migraineklachten wachten lang voordat zij naar de huisarts gaan. Ook duurt het daarna lang voordat zij een passende behandeling krijgen. Migraine wordt nog niet altijd als zodanig herkend door patiënten zelf of door zorgverleners. Ook missen patiënten en zorgverleners vrouwspecifieke kennis over migraine. Mensen met migraineklachten ervaren regelmatig stigma. Goede informatievoorziening en meer kennis over migraine kunnen helpen om tijdiger zorg te zoeken, de juiste zorg te ontvangen en begrip te creëren voor de impact van migraine op het dagelijkse leven. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder mensen met migraineklachten.

Onduidelijkheid over migraine en behandelopties

Deelnemers aan het onderzoek wachtten lang tot zij professionele zorg zochten voor hun migraineklachten. Zij herkenden hun klachten niet altijd als migraine, vaak door het ontbreken van goede en betrouwbare informatie over migraine en behandelopties. Ook zorgverleners herkenden de klachten niet altijd volgens patiënten, en soms misten zij gedegen kennis over migraine. Daardoor duurde het vinden van een passende behandeling soms lang.

Behoefte aan meer kennis en begrip

Vrouwelijke deelnemers ervaarden duidelijke hormonale invloeden op hun migraineaanvallen. Zij hadden behoefte aan betere begeleiding, wat bemoeilijkt wordt doordat er nog onvoldoende kennis is van vrouwspecifieke migraine. Vrouwen en mannen ervaarden regelmatig stigma rondom migraine in hun sociale leven, op het werk en in het contact met zorgverleners. Meer kennis in de samenleving en begrip voor migraine en de negatieve invloed ervan op het dagelijkse functioneren kan helpen bij het omgaan met migraine.