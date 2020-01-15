Ruim 300 kilo cocaïne aangetroffen in bevroren vis

De politie en Douane hebben maandag 12 januari een grote partij cocaïne gevonden in een container met een lading diepgevroren vis. 'De container met de vis was afkomstig uit Suriname. Het ging om in totaal 319 kilo cocaïne', zo meldt de politie donderdag.

Tip

'Er kwam afgelopen maandag een tip binnen dat er in de bevroren vissen vermoedelijk verdovende middelen verstopt zaten. Rechercheurs van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en Eenheid Landelijke Expertise en Operaties troffen de container aan bij een bedrijf in Barneveld', aldus de politie.

Vissen open gezaagd

De Douane zag op een eerste scan van de lading vis aanvankelijk geen verdovende middelen. Voor de afwijkingen op de scan was echter geen logische verklaring, waarop de vissen handmatig stuk voor stuk gescand werden. Daaruit bleek bij een deel van de lading vissen een vreemde substantie te zien was. De nog altijd bevroren vissen met dat afwijkende beeld werden open gezaagd, waarna bleek dat er pakjes cocaïne in zaten verstopt. In tot ging het dus om meer dan 300 kilo.

Verder onderzoek

Het bedrijf uit Barneveld heeft voor zover bekend niets te maken met de drugs. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De partij cocaïne is door de Douane in beslag genomen en vernietigd.