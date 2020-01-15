Explosies in centrum van Utrecht

In het centrum van Utrecht hebben donderdagmiddag twee explosies plaatsgevonden aan de Visscherssteeg en hierna is een grote brand ontstaan. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

Wat de explosies heeft veroorzaakt is niet bekend. Getuigen melden aan RTV Utrecht dat zij meerdere personen bebloed rond liepen. Op verzoek van de Veiligheidsregio is ook het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht geopend. Dit gebeurd als er meerdere slachtoffers worden verwacht.

Hulpdiensten zijn in grote hoeveelheden ter plaatse. Hoeveel slachtoffers er zijn is niet duidelijk. De explosies zijn dermate heftig geweest, dat de omgeving bezaaid ligt met brokstukken en dakpannen.

De Veiligheidsregio roept mensen op om niet naar de plaats van het incident te komen.