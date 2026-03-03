NU’91: ‘Kabinet neemt bewust risico met gezondheid zorgprofessionals’

Met het terugdraaien van investeringen in pandemische paraatheid zet het huidige kabinet bewust de gezondheid van verpleegkundigen en verzorgenden op het spel. Dat stelt NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Voorzitter Femke Merel van Kooten: “Het is niet de vraag óf er een nieuwe pandemie komt, maar wanneer. Als je dat weet en tóch de voorbereiding afbouwt, dan neem je willens en wetens een risico.”

Tijdens de coronapandemie hebben zorgprofessionals onder extreme druk de zorg overeind gehouden. Van Kooten: “Verzorgenden en verpleegkundigen gingen structureel over hun grenzen heen, vaak met onvoldoende bescherming en met grote persoonlijke gevolgen. Zij hebben geleerd van die crisis en weten het allerbeste waar het misging én wat een volgende keer nodig is. Maar wat we nu zien, is dat de overheid niets van die lessen heeft geleerd. Ze luisteren niet naar de zorgprofessionals. In plaats daarvan worden investeringen teruggedraaid. Dat is een politieke keuze en een klap in het gezicht van alle verzorgenden en verpleegkundigen.”

Situatie slechter dan voor corona

Volgens NU’91 staat de zorg er bovendien slechter voor dan vóór corona. De personeelstekorten zijn groter, de werkdruk is hoger en het ziekteverzuim blijft zorgwekkend. De sector heeft geen enkele ruimte om opnieuw een pandemie op te vangen zonder serieuze voorbereiding. “Je kunt niet zeggen dat je paraat bent als je tegelijkertijd de basis afbreekt”, aldus Van Kooten. “Dit betekent dat zorgprofessionals straks opnieuw de klappen moeten opvangen als het misgaat. Dat mag geen tweede keer gebeuren.” NU’91 waarschuwt dat deze koers Nederland kwetsbaarder maakt. Niet alleen zorgprofessionals lopen gevaar, maar ook patiënten en kwetsbare groepen. “Wie nu investeringen schrapt, kiest er bewust voor om minder voorbereid een volgende crisis in te gaan. Dat is spelen met de gezondheid van mensen. Dat risico mogen zorgprofessionals en de samenleving niet opnieuw dragen.”

Draai de afbouw terug

Daarom roept NU’91 het kabinet en de Tweede Kamer op om de afbouw van pandemische paraatheid direct terug te draaien en structureel te investeren in zorgprofessionals, scholing, bescherming en zeggenschap in crisisvoorbereiding. “Tijdens corona is het uiterste gevraagd van onze mensen. Dat was al op het randje en het heeft velen blijvend geraakt. Op dit moment zitten er zelfs nog verzorgenden en verpleegkundigen thuis door de schade die zij tijdens de pandemie hebben opgelopen. Het is onverantwoord om nog een keer zo’n situatie, zonder betere voorbereiding, te moeten trotseren. Dit is een volstrekt ondoordachte keuze van het kabinet.”