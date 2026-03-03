Politie heeft 'Checkjehack' aangevuld met gestolen dataset Odido

De politie heeft zondag 1 maart de versleutelde versie ontvangen van de gestolen dataset van Odido. 'Bent u klant van het bedrijf (geweest), dan kunt u vanaf nu op Politie.nl controleren of uw e-mailadres voorkomt in deze dataset', zo laat de politie vandaag weten.

Extra opletten!

'Als het door u opgegeven e-mailadres erbij zit, moet u extra opletten. Uw e-mailadres en andere gegevens zijn door een criminele organisatie gestolen bij Odido', aldus de politie. Dat kan gaan om Volledige naam, Woonadres, Telefoonnummer, E-mailadres, IBAN en aanvullende klantgegevens, bekend bij Odido.

Wees alert voor phishing

De combinatie van de gestolen gegevens maakt dat een crimineel zich overtuigend kan voordoen als een medewerker van Odido. Krijgt u een bericht via e-mail, sms of belt iemand u op namens een bedrijf, wees alert. Neem zelf contact op met Odido of de genoemde organisatie. Dat kan door naar de website te gaan of het algemene telefoonnummer te bellen van het desbetreffende bedrijf.