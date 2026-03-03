OM eist celstraf en TBS met dwangverpleging in omvangrijke zedenzaak met 41 slachtoffers

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 5 jaar celstraf, 6 maanden jeugddetentie en TBS met dwangverpleging tegen een 20-jarige man uit Zoetermeer die verdacht wordt van online seksueel misbruik en ontucht met binnendringen. Dit meldt het OM vandaag.

Contact via online games

Ook wordt hij verdacht van het bezit, vervaardigen en verspreiden van kinderporno. De man zocht via online games contact met jonge jongens en vroeg hen om naaktfoto’s en video’s met hem te delen. In totaal waren er 41 slachtoffers.

Aangifte van 3 jongeren

Het onderzoek gaat in het voorjaar van 2024 van start als er namens drie jongens aangifte wordt gedaan bij de politie. Ze zijn via een online game in contact gekomen met een man, die hen heeft gevraagd naaktfoto’s van zichzelf te sturen. De jongens doen dat en krijgen soms in ruil voor de foto’s geld. Via het rekeningnummer weet de politie de verdachte op te sporen. Op 31 juli 2024 wordt de verdachte aangehouden. Zijn voorlopige hechtenis wordt een paar dagen later geschorst door de rechter-commissaris weliswaar met bijzondere voorwaarden.

Nieuwe aangifte

Tijdens de schorsing komt er een nieuwe aangifte binnen van een moeder. De verdachte zou in september 2024 contact hebben gehad met haar zoon en hem gedwongen hebben seksuele handelingen te verrichten met zichzelf en zijn jonge zusje. De schorsing wordt direct opgeheven en de verdachte komt direct vast te zitten.

Grote hoeveelheid kinderporno aangetroffen

Op de gegevensdragers van de verdachte wordt een grote hoeveelheid kinderporno aangetroffen, meer dan 5.000 foto's en 200 filmpjes, waarvan het grootste deel door hem zelf zijn gemaakt. Uiteindelijk worden er 41 slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om 40 jongens en 1 meisje. In totaal doen er 34 slachtoffers aangifte. Alle slachtoffers waren minderjarig.

Werkwijze

In het onderzoek komt naar voren dat de verdachte iedere keer op dezelfde manier te werk ging. Hij sprak de slachtoffers aan tijdens het online gamen van onder meer Fortnite, Roblox en Grand Theft Auto. Hij deed zich voor als leeftijdsgenoot en probeerde met de jongens één op één contact te krijgen via Snapchat of het communicatieplatform Discord. Vervolgens vroeg hij om naaktfoto’s te delen.

'Digitaal bij de hand'

“Hij nam ze als het ware digitaal bij de hand en regisseerde en dicteerde het soort seksuele gedragingen die hij graag wilde zien of welk soort beeldmateriaal hij wilde ontvangen”, aldus het OM.

Gedreigd met WIFI afsluiten

In ruil voor de foto’s betaalde hij de slachtoffers soms geld of kregen ze accessoires waarmee ze in games konden spelen. In sommige gevallen werden slachtoffers bedreigd als ze geen foto’s wilde delen. Hij zei dat hij dan naar de woning zou komen of de WIFI zou afsluiten, zodat ze niet verder konden gamen.

Stoornis

De verdachte is onderzocht door een psycholoog en psychiater, die concluderen dat er onder meer sprake is van een autismespectrumstoornis en een pedofiele stoornis. Het gevaar op herhaling wordt hoog ingeschat.

Zeer langdurig onder toezicht

Het OM eist naast een gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging ook de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Deze maatregel maakt het mogelijk dat verdachte ook nog na het ondergaan van de gevangenisstraf en de tbs-maatregel zeer langdurig onder toezicht wordt gehouden. Ook is er door het OM aan de rechtbank een contact en locatieverbod met de slachtoffers verzocht.