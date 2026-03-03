Bijna 1.700 politiemensen krijgen brief na zoeken info over vermoorde Lisa

Bijna 1700 politiemedewerkers ontvangen de komende periode een brief, omdat zij gebruik maakten van politiesystemen terwijl daar waarschijnlijk geen noodzaak toe was. Dit meldt de politie vandaag.

Politiesystemen doorzocht

De betreffende collega’s zochten informatie op over de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. 'De brief is vooral bedoeld om politiemensen te wijzen op het belang van zorgvuldige omgang met politie-informatie en de systemen waarin die informatie is verwerkt', aldus de politie.

Melding

Naar aanleiding van een melding deed het Landelijk Team Interne Onderzoeken (LTIO) van de politie de afgelopen maanden onderzoek naar het gebruik van politiesystemen rond het overlijden van Lisa. Zij werd in augustus vorig jaar om het leven gebracht toen zij na een avond uitgaan in Amsterdam naar huis fietste.

Functioneel

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 1700 politiemedewerkers uit het hele land in politiesystemen zochten naar informatie over de zaak, terwijl zij daarbij – voor zover nu bekend – niet betrokken waren. ‘Het vermoeden bestaat dat deze collega’s geen functioneel doel hadden en de systemen dus niet hadden mogen raadplegen’, zegt plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen.

Beperkte informatie

De geraadpleegde systemen bevatten beperkte informatie over het onderzoek. Ze bieden onder meer inzicht in het berichtenverkeer van de meldkamer, de eerste bevindingen van de politiemedewerkers ter plaatse en de eerste onderzoekshandelingen.

Gesprek

De betreffende medewerkers krijgen een brief van hun eenheidschef of directeur. In de brief worden zij uitgenodigd om met hun direct leidinggevende in gesprek te gaan. In dit gesprek kunnen de collega’s toelichten waarom zij de politiesystemen hebben geraadpleegd. Paulissen: ‘Ik ga ervan uit dat politiemedewerkers professioneel handelen en politiesystemen alleen gebruiken als dat nodig is voor hun werk. En dat zij weten welke regels er gelden rond het raadplegen. Dit onderzoek roept daarover vragen op. Daarom gaan we met de betreffende medewerkers in gesprek.’

Zorgvuldig

‘Bij de politie beschikken we over een grote hoeveelheid informatie. Die hebben we nodig om ons werk goed te kunnen doen. Maar de samenleving moet er wel op kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig met informatie omgaan en geen misbruik maken van onze positie. Dat je toegang hebt tot informatie, wil niet automatisch zeggen dat je die mag inzien. Ik zie dat politiemensen – vanuit professionele betrokkenheid – interesse hebben in incidenten of onderzoeken. Maar informatie opzoeken, mag echt alleen als dat voor het werk noodzakelijk is’.

Maatregelen

Naar aanleiding van het LTIO-onderzoek neemt het korps de informatiebeveiliging onder de loep. Naast bestaande instrumenten, zoals het autorisatiebeleid en e-learnings, wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Excuses aan ouders Lisa

De ouders van Lisa zijn via hun advocaat geïnformeerd. Het korps heeft hen via de advocaat ook excuses overgebracht. Omdat formeel sprake is van een datalek is de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht.