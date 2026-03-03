Nieuwe onderzeeboten direct voorzien van meer geavanceerde Franse torpedo

Defensie wil de Franse F21 MK2-torpedo al tijdens de productiefase integreren in de 4 nieuwe onderzeeboten van de Orka-klasse. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

MK48-torpedo’s

Eigenlijk was het plan ze in het begin uit te rusten met de MK48-torpedo’s van de huidige Walrus-vloot. Defensie ziet hier nu vanaf omdat versnelde vervanging van de MK48 mogelijk blijkt.

F21MK2-torpedo's.

De nieuwe onderzeeboten moeten opereren in het hoogste geweldsspectrum. Door snelle technologische ontwikkelingen voorziet Defensie een dreiging van (on)bemenste vijandelijke systemen met anti-torpedomiddelen. 'Om die met grote precisie te bestrijden, is er behoefte aan een geavanceerd zwaargewicht torpedo zoals de F21 MK2. Leverancier van dit wapensysteem is de Franse Naval Group, die ook de boten bouwt', aldus het ministerie.

Versterkte samenwerking met Frankrijk

De keuze voor de F21 MK2-torpedo betekent een versterkte samenwerking met Frankrijk. Deze EU- en NAVO-partner gebruikt hetzelfde wapensysteem. Het delen van kennis over inzettactieken draagt bij aan de doeltreffendheid van het wapen. De levering van de eerste onderzeeboot is voorzien vanaf 2033.