Officieel warmste 2 maart ooit gemeten

In De Bilt is de temperatuur om 14:50 uur naar 16,1 graden gestegen. Daarmee is het officieel de warmste 2 maart ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Het vorige record was 16,0 graden en werd gemeten in 1959.

Landelijk gezien is het nog zachter en in het zuiden is het 17 graden. Het record over alle stations voor vandaag is 17,8 graden en werd ook in 1959 gemeten, maar dan in Maastricht.

Eerste datum-warmterecord van 2026

Het record van vandaag is het eerste officiële datum-warmterecord van het jaar dat gemeten is in De Bilt. Op 25 februari was het ook warm en was het niet eerder zo warm. In Eindhoven en Maastricht werd het toen 19,8 graden en daarmee was het record uit 2019 gebroken. Het oude record was 19,1 graden en werd gemeten in Gilze-Rijen. In De Bilt werd het 17,3 graden en was van een officieel datum-warmterecord geen sprake. Dat blijft staan op 18,3 graden en werd ook gemeten in 2019.

Ook de komende dagen is het zeer zacht lenteweer met vergelijkbare temperaturen. Doordat de records ook rond 16 graden staan, zijn meerder datumrecords niet uitgesloten.

Veel vaker warmterecords dan kouderecords

Sinds het begin van deze eeuw zijn, inclusief vandaag, maar liefst 193 datum-warmterecords genoteerd tegen slechts 19 datum-kouderecords. Warmterecords voor een individuele dag kunnen we niet één op één koppelen aan klimaatverandering. Klimaat is namelijk een langjarig gemiddelde, terwijl het weer van elke dag in ons land erg grillig is, zeker in een overgangsmaand als maart.

De verhouding van het aantal warmte-datumrecords tegenover het aantal koude-datumrecords geeft echter wel degelijk een goed indicatie. Warmterecords komen tegenwoordig dan ook veel vaker voor dan kouderecords. Deze eeuw telt tot dusver negen keer meer warmterecords dan kouderecords.