OM legt boetes op tot 90.000 euro voor onjuiste afvalverwerking cv-ketels

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan twee afvalverwerkingsbedrijven in Oost-Brabant en Limburg een strafbeschikking opgelegd in de vorm van geldboetes van 50.000 en 90.000 euro. 'De bedrijven hebben in strijd met de regelgeving oude cv-ketels tot afval verwerkt en daarmee het milieu aangetast', zo laat het OM vandaag weten.

In strijd met de regeling

In juli 2023 startte een strafrechtelijk onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), onder leiding van het Functioneel Parket, naar de twee afvalverwerkingsbedrijven. Daaruit is gebleken dat het bedrijf in Oost-Brabant in 2022 ruim 273 ton aan afgedankte cv-ketels in strijd met de ‘Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur’ (Regeling AEEA) door middel van ‘shreddering’ door het bedrijf in Limburg tot afval heeft laten verwerken. Deze verwerking heeft niet op een juiste, passende wijze plaatsgevonden.

Cv-ketels vallen onder ‘e-waste’

Cv-ketels bevatten namelijk elektronica en vallen daarom onder ‘e-waste’ (elektronisch afval). De demontage en verwerking daarvan mag alleen plaatsvinden door bedrijven die gecertificeerd zijn voor de verwerking van AEEA. In cv-ketels zitten onder andere printplaten, regelcircuits, liquid crystal display-schermen en eventueel isolatiemateriaal.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Die onderdelen bevatten mogelijk stoffen die deels behoren tot de categorie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Bovendien bevatten cv-ketels kwik en batterijen. Gezien de aanwezigheid van deze ZSS, dienen de onderdelen apart te worden verwijderd. Ze mogen niet vermengd worden met andere afvalstoffen. Het onjuist bewerken en verwerken van cv-ketels kan, door de mogelijke aanwezigheid van ZZS, direct of indirect schade aan het milieu aanrichten. De twee bedrijven uit Oost-Brabant en Limburg waren beide niet gecertificeerd voor de verwerking van AEEA.

Valsheid in geschrifte

Het bedrijf in Limburg heeft zich naast deze overtreding volgens het OM ook schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrifte. Het bedrijf heeft aan toezichthouder ILT door middel van vervalste begeleidingsbrieven geprobeerd aan te tonen dat de betreffende partij cv-ketels niét is verwerkt tot afval, maar retour is gegaan naar het bedrijf in Oost-Brabant.

Kwalijk handelen

Het OM acht de overtreding van de Regeling AEEA kwalijk, gelet op de mogelijke milieuverontreiniging die daaruit voortkomt. Ook het feit dat de bedrijven door hun handelen een oneerlijke concurrentiepositie verkrijgen ten opzichte van andere afvalverwerkers die wél volgens de regels werken, weegt het OM in haar besluitvorming mee. Het misleiden van toezichtinstanties met vervalste documenten is wat het OM betreft zeer ernstig.

Strafbeschikking

Inmiddels is een van de ondernemingen van het bedrijf in Oost-Brabant wel in bezit van de juiste certificering en dus AEEA-afval op passende wijze kan verwerken. Het bedrijf in Limburg heeft inmiddels haar werkzaamheden in Nederland gestaakt. Dit alles in acht nemend, heeft het OM besloten de bedrijven strafbeschikkingen op te leggen in de vorm van geldboetes. Het bedrijf in Oost-Brabant krijgt een geldboete van 50.000 euro en het bedrijf in Limburg betaalt een geldboete van 90.000 euro.