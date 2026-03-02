Veiligheid Nederlandse militairen in Midden-Oosten heeft 'hoogste prioriteit'

De ontwikkelingen in het Midden-Oosten volgen elkaar snel op. Afgelopen weekend hebben Israël en de VS aanvallen op Iran uitgevoerd. 'Sindsdien zijn er over en weer beschietingen, waarbij ook landen in de bredere regio aangevallen worden door Iran. Het Nederlands militair personeel in de regio is ongedeerd en op dit moment veilig', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

'Al veiligheidsmaatregelen getroffen'

Defensie hield al rekening met een escalatie in het Midden-Oosten en heeft voorafgaand aan de aanvallen al veiligheidsmaatregelen getroffen. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Veiligheid van onze militairen in de regio heeft de hoogste prioriteit. We staan in nauw contact met onze bondgenoten en partners in de regio. Waar nodig scherpen we veiligheidsmaatregelen aan.”

Veiligheidsmaatregelen

“We weten dat alle Nederlandse militairen in de regio op dit moment veilig zijn. We hebben goed contact met hen en doen er alles aan om de risico’s zo klein mogelijk te maken, al kan je nooit 100% veiligheid garanderen”, aldus Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.

Veiligheidsredenen

'Naast de al genomen maatregelen beoordelen we de situatie per locatie. Op basis van actuele ontwikkelingen bepalen we of aanvullende maatregelen nodig zijn. Om veiligheidsredenen doen we geen mededelingen over welke dat zijn', aldus het ministerie.