Hagenaar 8 jaar cel in voor betrokkenheid bij drie ontploffingen in België

De rechtbank Den Haag heeft vandaag een 32-jarige man uit Den Haag veroordeeld voor onder meer medeplichtigheid bij twee zeer ernstige ontploffingen op 24 januari 2024 in Kalmthout en op 8 juni 2024 in Antwerpen. Dit meldt de rechtbank Den Haag maandag.

'Facilitator'

Ook is de verdachte als medepleger betrokken geweest bij een andere ontploffing op 16 april 2024 in Borgerhout. Hoewel de verdachte niet een van de directe uitvoerders was van deze drie ontploffingen, heeft hij als een soort 'facilitator' een essentiële en onmisbare rol gehad. De rechtbank legt de verdachte een celstraf op van 8 jaar.

Ontploffingen

De uitvoerders van de ontploffingen hebben op drie verschillende dagen midden in de nacht explosieven tot ontploffing gebracht bij drie panden in België. Bij een van de ontploffingen moest een bovengelegen hotel ontruimd worden en kregen vier mensen ademhalingsproblemen, waarvan er twee in het ziekenhuis behandeld moesten worden. Bij de twee andere ontploffingen waren in de woningen de bewoners, waaronder kinderen, aanwezig. Door adequate hulp van de ter plaatse gekomen hulpverleners, zijn de personen die in de panden aanwezig waren er zonder lichamelijk letsel vanaf gekomen.

Omgebouwde vuurwapens en munitie

Na zijn aanhouding heeft de politie op twee verblijfadressen van de verdachte twee omgebouwde vuurwapens en daarbij behorende munitie aangetroffen. Op één van deze adressen waren vaak ook de minderjarige kinderen van de verdachte woonachtig.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte betrokken is geweest bij de drie ontploffingen, twee keer als medeplichtige en een keer als medepleger. Dergelijke explosies zijn uiterst bedreigend en moeten zeer beangstigend zijn geweest voor de bewoners. Ook bij omwonenden en in de samenleving in het algemeen leiden dit soort explosies tot onrust en gevoelens van angst en onveiligheid. Veelal heeft het teweegbrengen van een ontploffing tot doel personen te intimideren. De verdachte heeft zich daar niet om bekommerd en heeft met zijn handelen bijgedragen aan de ontstane angst, onrust en intimidatie. De rechtbank rekent dat de verdachte ernstig aan.

Gas- en/of alarmpistolen ombouwen tot vuurwapens

Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan andere zeer ernstige strafbare feiten. Zo pleegde hij voorbereidingshandelingen met betrekking tot de handel in verdovende middelen en is hij schuldig aan wapenbezit. Tevens probeerde de verdachte beroepsmatig gas- en/of alarmpistolen om te bouwen tot vuurwapens, zodat deze geschikt zijn om scherpe patronen mee af te vuren met de bedoeling deze aan anderen te verkopen.

Steeds dieper in de criminele wereld

Hij heeft gedurende de pleegperiode van ongeveer tien maanden, op geen enkel moment stil gestaan bij de laakbaarheid van zijn handelen. Sterker nog, de verdachte leek steeds dieper in de criminele wereld te geraken, door naast zijn betrokkenheid bij de verschillende ontploffingen, zich ook bezig te houden met wapens en drugs. Hij heeft zich niets aangetrokken van de gevaren en de gevolgen ervan voor de slachtoffers van de ontploffingen in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen. Het enige wat voor hem telde was – naar zijn zeggen – het aflossen van een schuld, bij iemand uit het criminele circuit waarin hij zich begaf.