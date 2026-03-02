In 2025 heeft 6% van de burgers afgezien van zorg vanwege kosten

In 2025 heeft 6% van de burgers aangegeven afgezien te hebben van ten minste één vorm van zorg vanwege de kosten. Het gaat hierbij om het mijden van een doktersbezoek, medisch onderzoek, medische behandeling of medicijnen. Dit én meer blijkt uit de jaarlijkse peiling ‘Tevredenheid van burgers over zorgverlening’ binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Nivel-kerncijfers tevredenheid burgers over zorgverlening

Sinds 2016 meet het Nivel elk jaar de tevredenheid van burgers over zorgverlening aan de hand van vier onderwerpen: de toegankelijkheid van zorg, de bejegening door de huisarts, gezamenlijke besluitvorming en het vervullen van sociale rollen en activiteiten. Deze cijfers worden opgenomen in De Staat van Volksgezondheid en Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van VWS gebruikt deze kerncijfers ter ondersteuning van zijn beleid.

Minder mensen mijden zorg

In 2025 heeft 6% van de burgers afgezien van ten minste één vorm van zorg vanwege de kosten. In 2024 was dit 8%. Over de gehele periode 2016-2025 is een daling te zien in het percentage mensen dat vanwege de kosten afziet van ten minste één vorm van zorg.