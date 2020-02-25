'SCP 2026 Ongelijkheid in welbevinden; sport en bewegen kan kloof verkleinen'

Het Sociaal Cultureel Planbureau schetst in Sociale en Culturele Ontwikkelingen 2026 een positief beeld voor Nederland, maar ook een beeld waar ongelijkheden in mentale gezondheid en participatie zichtbaar toenemen. En dat is zorgelijk. Het rapport laat zien dat mensen met een lagere sociaaleconomische positie vaker kampen met een lager gevoel van welbevinden, slechtere mentale gezondheid en lager sociaal vertrouwen. Sport en bewegen kunnen bijdragen aan het gevoel van welbevinden van mensen, juist voor kwetsbare groepen.

Onderzoek laat zien dat sport niet alleen bijdraagt aan fysieke vitaliteit, maar ook aan mentale veerkracht en ervaren levenskwaliteit. Het toont aan dat sportieve activiteiten vergelijkbare positieve effecten kunnen hebben op welbevinden als inkomensstijgingen, door mensen meer regie, energie en sociale steun te bieden. In een tijd waarin mentale druk, stress en eenzaamheid toenemen, vormt sport een laagdrempelige en bewezen effectieve manier om het mentaal welbevinden te versterken. Voor de groepen die een lager welbevinden ervaren, doordat ze bijvoorbeeld eenzaamheid ervaren of neerslachtige gevoelens hebben, heeft sport een nog krachtiger effect op het gevoel van welzijn. Sport en bewegen dragen daarnaast bij aan een positief klimaat voor ontmoeting en het versterken van een sociaal netwerk.

We delen de oproep van SCP in hun rapport om in al het type beleid in te zetten op het verkleinen van ongelijkheid. Het inzetten van sport en bewegen voor de groepen die een lager welbevinden ervaren, kan helpen om de verschillen in mentale gezondheid en tevredenheid met het leven te verkleinen. Sport is daarmee geen luxe, maar een essentiële maatschappelijke voorziening die onze samenleving veerkrachtiger, gezonder en inclusiever maakt.