Grip 1 afgekondigd in Assen vanwege koolmonoxide meldingen

In de nacht van dinsdag op woensdag is de brandweer in Assen twee keer uitgerukt voor een koolmonoxidemelding in een flat aan de Smetanalaan in Assen.

Weer CO-alarm op zelfde adres

Woensdagochtend ging opnieuw een koolmonoxidemelder af op hetzelfde adres, waarop de brandweer weer ter plaatse moest komen. Drie appartementen op verschillende verdiepingen zijn ontruimt.

Verhoogde CO-waarde gemeten

Rond half drie afgelopen nacht ging voor de eerste keer een koolmonoxidemelder af, vroeg in de ochtend volgende een tweede alarm op hetzelfde adres. Om 08.00 uur kwam daar nog een derde melding bij, maar dit was op een ander adres in dezelfde flat. Alleen bij de tweede en de derde melding werd een verhoogde CO-waarde gemeten.