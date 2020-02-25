Politie vindt duizenden xtc-pillen

De politie heeft dinsdag in een woning aan de Verschoorstraat in Rotterdam twee mensen aangehouden. Het gaat om de 47-jarige bewoner en een 39-jarige vrouw uit Noordwijk. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de productie van en handel in verdovende middelen.

In de woning aan de Verschoorstraat zijn diverse middelen en chemische stoffen aangetroffen. In de bijbehorende berging zijn ook verdovende middelen, chemische stoffen, grondstoffen voor het vervaardigen van harddrugs en een vuurwapen aangetroffen. Er zijn in totaal ruim 2,3 kg XTC pillen, ruim 5 kg amfetamine en jerrycans met amfetamineolie in beslag genomen en vernietigd.

Op 19 november vorig jaar heeft de politie aan de Aarnoudstraat in Rotterdam een drugslab ontmanteld. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn rechercheurs de twee op het spoor gekomen. Vrijdag worden de man en de vrouw voorgeleid aan de rechter-commissaris.