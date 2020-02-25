Aantal explosies in Den Haag in 2025 licht gedaald

Het aantal explosies, of pogingen tot, bij woningen en bedrijven in de Eenheid Den Haag is in 2025 licht gedaald ten opzichte van 2024. 'Omdat dit aantal nog steeds te hoog is gaat de aanpak van pogingen tot explosies onverminderd door', zo meldt de politie vandaag.

151 explosies gericht op woningen en bedrijven

In 2025 vonden in de Eenheid Den Haag 151 explosies gericht op woningen en bedrijven plaats ten opzichte van 166 in 2024. 'Onder deze cijfers vallen ook de mislukte explosies, waarbij een explosief bijvoorbeeld vroegtijdig ontdekt werd of verdachten werden aangehouden met een explosief dat zij kennelijk ergens wilden laten afgaan', aldus de politie.

Lage leeftijd verdachten

Bij ongeveer 20% van de explosies kon een (of meerdere) verdachte(n) worden aangemerkt. De gemiddelde leeftijd van de aangehouden verdachten is 24 jaar. Ongeveer de helft van het totale aantal aangehouden verdachten was 18 jaar of jonger. Kijken we naar de (pogingen tot) explosies in de Eenheid Den Haag in 2025, dan was in een kwart van de gevallen sprake van een crimineel conflict. Ruim een vijfde van de (pogingen tot) explosies had te maken met conflicten in de relationele sfeer.

Actieweken

De politie zet jaarrond met partners in op de aanpak van explosies. Denk daarbij aan het geven van voorlichting, het organiseren van momenten waarop zwaar vuurwerk ingeleverd kan worden zonder dat hier consequenties aan verbonden zijn en speciale actieweken om het bezit van en de handel in zwaar vuurwerk tegen te gaan.