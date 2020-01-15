Aantal WW-uitkeringen voor het derde jaar gestegen

Voor het derde jaar op rij is het aantal WW-uitkeringen toegenomen. Eind 2025 werden 191.459 uitkeringen verstrekt. Dat is 9,5% meer dan eind 2024, toen nam het aantal uitkeringen nog met 8,7% toe ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal bedrijven dat de lonen van werknemers niet meer kon betalen daalde. Tegelijkertijd werden in 2025 meer meldingen van bedrijven en organisaties die een voorgenomen reorganisatie aankondigden. 355 bedrijven deden een melding, het hoogste aantal in 10 jaar.

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: ‘Doordat de economie niet meer uitbundig groeit, zien we een relatief hogere stijging van het aantal jongeren in de WW. Waarschijnlijk komt dit vooral doordat werkgevers voorzichtiger zijn geworden om tijdelijke contracten te verlengen.’ Daarnaast ziet UWV een sterkere toename van het aantal ouderen in de WW. Volgens Witjes heeft dit enerzijds te maken met het verder opschuiven van de AOW-leeftijd waardoor deze groep op de arbeidsmarkt groter is geworden maar mogelijk ook doordat zij minder gemakkelijk een nieuwe baan kunnen vinden wanneer zij door een reorganisatie zijn getroffen. Het aantal reorganisaties is immers in het afgelopen jaar verder toegenomen.

Iets meer mensen ontvangen langer dan een jaar een WW-uitkering. Zo werd in 2025 16,3% van de WW-uitkeringen verstrekt aan mensen die al minimaal een jaar een uitkering ontvingen, eind 2024 ging het om 15,5% van de WW-uitkeringen.

Daling faillissementen in 2025

Het aantal bedrijven dat in 2025 niet meer in staat was om de lonen van zijn werknemers te betalen en veelal failliet gingen, daalde in 2025 met 15%. Ten opzichte van 2024 gaat het om 19% minder getroffen werknemers. In totaal ging het om ruim 2.000 bedrijven en bijna 20.000 werknemers.

Hoogste aantal reorganisaties in 10 jaar

Tegelijkertijd ziet UWV het aantal reorganisaties (Wet melding collectief ontslag) sinds 2023 toenemen. In 2025 waren er zelfs 42% meer meldingen van bedrijven en organisaties die een voorgenomen reorganisatie aankondigden. 355 bedrijven deden een melding, het hoogste aantal in 10 jaar. Daarbij waren er ten opzichte van 2024 ook meer werknemers betrokken, namelijk 36% meer. Het treft bijna 25.000 werknemers. De meeste reorganisaties vonden plaats in de zakelijke dienstverlening, metaalindustrie en chemische industrie.

Veel mensen vonden werk

Bij grotere reorganisaties wordt veelal een sociaal plan afgesproken en wordt gekeken naar eventuele herplaatsingsmogelijkheden binnen of buiten het bedrijf. Witjes: ‘De aanhoudende krappe arbeidsmarkt zorgde er mede voor dat veel mensen die getroffen worden door een reorganisatie, weer snel een andere baan vinden zonder zelfs een beroep te hoeven doen op een uitkering. Dit lukt echter niet altijd direct, hetgeen deels de stijging van het aantal WW-uitkeringen kan verklaren.’

Lage werkloosheid

Witjes: ‘Het jaar 2022 was het krapste arbeidsmarktjaar in ruim 50 jaar tijd en daarna ontspande de arbeidsmarkt ieder jaar steeds weer een beetje. Maar de arbeidsmarkt is echter nog altijd krap te noemen. In veel sectoren hebben werkgevers nog veel moeite om mensen te vinden. Kijkend naar de werkloosheid in deze eeuw tot nu toe, dan neemt 2025 de vierde plaats in op het lijstje van laagste werkloosheid.’



