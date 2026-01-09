De coronapandemie verergerde negatieve trend mentale gezondheid van jongeren

Al voor de coronapandemie was sprake van meer angst – en depressieklachten onder jongeren, maar tijdens de pandemie raakte deze trend in een versnelling. Het aantal jongeren in Nederland met een hoog risico op een angst- of depressiestoornis steeg tussen 2020 en 2022 sterk. Dat blijkt uit een inventarisatie van internationaal en Nederlands onderzoek naar trends in de mentale gezondheid van jongeren door het Nivel en RIVM.

Het onderzoek bestond uit een analyse van de wetenschappelijke literatuur in combinatie met een analyse van bestaande Nederlandse gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een wetenschappelijk artikel en een factsheet voor Nederlandse beleidsmakers.

Over het onderzoek

Het literatuuronderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR). Dit netwerk bestaat uit het RIVM, het Nivel, het Nationaal Psychotrauma Centrum ARQ (Nationaal Psychotrauma Centrum ), de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en GGD GHOR Nederland (Gemeentelijke / Gemeenschappelijke GezondheidsDienst – Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio). Het project wordt namens het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesubsidieerd door ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).