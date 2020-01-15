NVM: Gemiddelde transactieprijs boven half miljoen euro bij meer aanbod en vlotte verkopen

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen in Nederland is in het laatste kwartaal van 2025 op €502.000 uitgekomen. In dit kwartaal zijn via NVM-makelaars zeer veel woningen verkocht: 47.600, waarvan bijna de helft aan starters. Dit komt mede door het forse aanbod van 49.500 te koop gezette woningen. Nog steeds is het uitponden van voormalige huurwoningen hierachter een belangrijke motor. Dit gaat gepaard met een rustiger marktbeeld: minder hectiek, regionaal minder biedingen en meer ruimte voor bezichtigingen. De nog steeds aanhoudende prijsstijging vlakt geleidelijk wel verder af. Kortom: een minder overspannen woningmarkt, waarin echter de structurele problemen – zoals schaarste en betaalbaarheid – blijven bestaan.

Lana Goutsmits-Gerssen, makelaar en voorzitter NVM Wonen: “Voor woningzoekenden is het fijn dat er veel meer aanbod is, al blijft de keuze beperkt door de vaak vlotte verkopen in gemiddeld 28 dagen. De transactieprijzen stijgen daarbij nog licht, wat verkopers vertrouwen geeft om een volgende stap te zetten. Het aantal transacties lag in het afgelopen kwartaal op topniveau en het aandeel starters nam toe tot ruim 47%, mede door de beschikbaarheid van uitpondwoningen. Toch moet de starter zelf of via familie wel een flinke zak eigen geld meebrengen om in te kunnen stappen. Veel jonge starters zonder buffer staan langs de zijlijn, ook op de huurmarkt. In dat licht is het diep teleurstellend dat de nieuwbouw door allerlei oorzaken ver beneden de ambitie blijft en zichzelf ondertussen uit de markt prijst door hoge kosten, lange wachttijden, waarbij onvoldoende voor de vraag wordt gebouwd. Evengoed lijkt het erop dat in de actuele dynamiek ‘de grootste gekte’ op de woningmarkt er af is met vaak minder hoge (over)biedingen en meer woonkansen op de beste plek.”

Op één na hoogste aantal verkopen

In het 4e kwartaal van 2025 verkochten NVM-makelaars ruim 47.600 koopwoningen, 11% meer dan vorig jaar en bijna 15% meer dan afgelopen kwartaal. Dat is een zeer hoog aantal en – na het record in 2016 – het één na hoogste niveau sinds de start van de metingen in 1995. De belangrijkste oorzaak voor dit hoge aantal is, net als in de afgelopen twee jaar, het grote aantal te koop gezette woningen. Het uitponden van voormalige huurwoningen is daarbij een grote motor achter deze groei.

Forse toename nieuw aanbod

In het 4e kwartaal kwamen er 49.500 woningen nieuw in aanbod bij NVM-makelaars. Dat zijn ruim 4.000 woningen meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bovendien zijn in een 4e kwartaal niet eerder zoveel woningen te koop gezet. Het gemiddelde aantal daadwerkelijke bezichtigingen per woning daalde in een jaar van 10,4 naar 7,5. In deze lijn namen ook de biedingen af van gemiddeld 3,7 naar 2,8 per woning. Dit komt niet door minder vraag, maar door de forse groei van het aanbod. Daarmee verdeelt de grote koopbelangstelling zich over veel meer woningen. Dit leidt ertoe dat er gemiddeld iets minder hectiek is rond het aankoopproces: woningzoekenden kunnen wat makkelijker een bezichtiging krijgen met meer ruimte voor afwegingen. Tegelijkertijd biedt nog altijd 40% zonder financieringsvoorbehoud, net als een jaar eerder.

Voor het eerst boven €500.000 gemiddeld

Met een gemiddelde transactieprijs van €502.000 van alle in het 4e kwartaal 2025 via NVM-makelaars verkochte woningen, ligt dit landelijk voor het eerst boven het niveau van 5 ton. Deze gemiddelde verkoopprijs is daarmee 1,8% hoger dan in het kwartaal ervoor. Zoals de grafiek laat zien, verloopt de prijsstijging in de afgelopen kwartalen steeds langzamer. Vergeleken met een jaar geleden is de prijsstijging 3,9%.

173 gemeenten boven de 5 ton

Er zijn grote regionale verschillen: in 173 van de 342 Nederlandse gemeenten is de gemiddelde transactieprijs inmiddels de 5 ton gepasseerd. Dat zijn er 37 meer dan de 136 gemeenten waar het vorig jaar gemiddeld al boven de 5 ton lag. Op het omslagpunt kleurt de kaart van blauw naar rood. Het betreft transactieprijzen van bestaande woningen in het 4e kwartaal 2025 per gemeente met een ondergrens van minstens 20 transacties per kwartaal, want anders is het gemiddelde minder representatief. De duurste gemeente is Bloemendaal met gemiddeld €1.188.100 per verkochte woning, gevolgd door Blaricum en Laren. Gemeente Pekela is hekkensluiter met het laagste gemiddelde van €272.100 per verkochte woning. Ook in de gemeenten Heerlen en Kerkrade ligt het gemiddelde nog onder de 3 ton.