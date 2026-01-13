CBS: Totale inflatie 3,3 procent in 2025

De prijzen van consumentengoederen- en diensten waren in 2025 gemiddeld 3,3 procent hoger dan in 2024, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

Prijsontwikkelingen

In 2024 was de inflatie ook 3,3 procent. De inflatie wordt gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van het voorgaande jaar. De prijsontwikkelingen van huisvesting, voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken hadden de grootste bijdrage aan de inflatie in 2025.

Huisvesting draagt meest bij aan de inflatie

De prijsontwikkeling van huisvesting had een belangrijke bijdrage aan de inflatie van 2025. Deze wordt in de CPI voor zowel huurwoningen als eigen woningen gemeten aan de hand van de ontwikkeling van de woninghuren. In 2025 waren de woninghuren gemiddeld 5,1 procent hoger dan in 2024. In 2024 was de prijsstijging 3,7 procent.

Voedingsmiddelen duurder

Ook voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken hadden een grote bijdrage aan de inflatie in 2025. Deze waren gemiddeld 4,0 procent duurder dan een jaar eerder. In 2024 was dit 1,7 procent. De voedingsmiddelen en dranken met de grootste prijsstijging in 2025 zijn rundvlees (23,0 procent), koffie (20,3 procent), cacao (18,8 procent), chocolade (18,4 procent) en boter (11,2 procent).