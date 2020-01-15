Werkloosheid ook in december vrijwel onveranderd

In december 2025 waren er 410 duizend werklozen. Net als in de drie maanden daarvoor was 4,0 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. Het aantal werklozen en het aantal mensen met werk bleef gemiddeld over de afgelopen drie maanden gelijk. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind december 191 duizend lopende WW-uitkeringen.

De werkloosheid steeg de afgelopen drie maanden niet of nauwelijks, behalve onder jongeren. Er waren in december 165 duizend 15- tot 25-jarigen werkloos op een totaal van 410 duizend werklozen. Daarnaast zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschiktheid zijn. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking (niet-beroepsbevolking) nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand toe.